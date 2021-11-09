Будут ли проверять COVID-сертификаты на улицах: что говорит полиция

Полиция не проверяет сертификаты вакцинации от COVID-19 на улицах. Однако выборочно может проверить паспорт для контроля соблюдения украинцами режима самоизоляции.

О том, что правоохранители не проверяют документы о вакцинации от коронавируса на улицах, на брифинге в Киеве заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Полиция о возможности проверки COVID-сертификатов на улицах

Никаких проверок COVID-сертификатов на улицах мы не проводим,

– отметил Клименко.

По его словам, полицейские только проверяют и контролируют вместе с органами местных властей и санитарными врачами соблюдение самоизоляции граждан.

Это означает, что правоохранители могут избирательно попросить показать документы гражданина Украины и через планшет проверить, должен ли этот человек находиться на самоизоляции. "В случае если нет, мы извиняемся, благодарим и отпускаем", – объяснил глава Нацполиции.

Производство из-за поддельных сертификатов вакцинации

В то же время Клименко отметил, что в целом полиция открыла около 1 200 уголовных производств по фактам выработки и использования поддельных сертификатов о вакцинации, в том числе 118 – за последнюю неделю.

Глава Нацполиции рассказал, что больше всего поддельных сертификатов выявляют в ходе пересечения людьми границы. За последнюю неделю в аэропорту "Борисполь" зафиксировали 48 таких случаев, 6 – в "Жулянах".

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Постановление правительства предусматривает проверку сертификата вакцинации

20 октября Кабмин внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года. Ими разрешил правоохранителям избирательно проверять сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный результат тестирования или справку о выздоровлении, в том числе и на улицах, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.