Синоптик сказала, ударят ли в сентябре первые заморозки

В течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. В Карпатах, также кое-где в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – даже в первой.

Возможны ли заморозки в сентябре 2024 года – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Заморозки в сентябре

Эксперт отметила, что согласно анализу, в течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. А в Карпатах и местами Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях даже в первой декаде этого месяца.

Пока что не ожидаем. В первой декаде сентября заморозков 100% не будет, ведь начало сентября у нас будет очень теплый. Поэтому о заморозках говорить еще рано,

– подчеркнула Диана Кривобок.

Также отметила, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени. Ему присущи снижение температуры т ослабление грозовой деятельности. Грозы – летний процесс.

Предварительно, месячное количество осадков ожидается в пределах 37 – 76 миллиметров. Однако в Карпатах 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы, отметила синоптик.

Диана Кривобок также рассказала, средняя месячная температура воздуха в сентябре 2024 года предполагается в пределах +15 – +20 градусов, в Карпатах +13 – +14 градусов.

"Это на 2 градуса выше нормы", – сказала эксперт.

Кстати, снижение температуры в ближайшее время не ожидается. Начало сентября будет теплым, местами даже сохранится летний характер погоды.

"Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры", – рассказала Кривобок.

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Краткая справка. По климатическим характеристикам, в сентябре абсолютный минимум температуры воздуха -1 – -7 градусов. На юге Херсонщины и Запорожья 0 – +1 градус, а в Крыму до +5,5 градуса.



Абсолютный максимум составляет +33 – +38,8 градуса, в горных районах местами +24 – +32 градуса.