Чи можливі заморозки у вересні 2024 року – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Заморозки у вересні

Експертка зазначила, що згідно з аналізом, протягом попередніх років у другій і третій декаді вересня відмічалися заморозки в повітрі. А в Карпатах і подекуди Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях навіть у першій декаді цього місяця.

Поки що не очікуємо. У першій декаді вересня заморозків 100% не буде, адже початок вересня у нас буде дуже теплий. Тому про заморозки говорити ще зарано,

– підкреслила Діана Кривобок.

Також зауважила, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені. Йому притаманні зниження температури т послаблення грозової діяльності. Грози – літній процес.

Попередньо, місячна кількість опадів очікується в межах 37 – 76 міліметрів. Однак у Карпатах 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми, зазначила синоптикиня.

Діана Кривобок також розповіла, середня місячна температура повітря у вересні 2024 року передбачається в межах +15 – +20 градусів, у Карпатах +13 – +14 градусів.

"Це на 2 градуси вище за норму", – сказала експертка.

До речі, зниження температури найближчими часом не очікується. Початок вересня буде теплим, подекуди навіть збережеться літній характер погоди.

"Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури", – розповіла Кривобок.

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Коротка довідка. За кліматичними характеристиками, у вересні абсолютний мінімум температури повітря -1 – -7 градусів. На півдні Херсонщини й Запоріжжя 0 – +1 градус, а в Криму до +5,5 градуса.



Абсолютний максимум становить +33 – +38,8 градуса, у гірських районах місцями +24 – +32 градуси.