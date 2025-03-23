Бесплатной помощи не будет: на какую поддержку от США может рассчитывать Украина

Оружие могут поставлять, но не как безвозмездную помощь. В то же время появилась новая проблема, которая стала для Украины неожиданной. Украине придется искать способы ее решения.

Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала. Он добавил, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина признала себя должником и вернула безвозмездную военную помощь, полученную в первые три года войны.

Смотрите также Перемирие до 20 апреля: политтехнолог спрогнозировал действия России

Причем он называет сумму, завышенную втрое – 350 миллиардов долларов. Альтернативный вариант для Украины – передача значительной части стратегических ресурсов.

Кто может стать главным партнером Украины

"Оружие могут поставлять, но в долг по Ленд-лизу. Эту идею республиканцы озвучивали еще в прошлом году. Другой вариант – Трамп говорит, что пусть европейцы покупают американское оружие для Украины. В принципе, такой вариант нас может устроить", – сказал Владимир Фесенко.

Политолог сказал, что в прошлом году США выделили 60 миллиардов долларов, часть которых осталась в Америке на возмещение того оружия, которое поставлялось в Украину. Непосредственная финансовая помощь Украине составила лишь 7 миллиардов долларов. Уже тогда сократили до минимума финансовую и бюджетную поддержку в некоторых отраслях.

Например, прекратили поддержку выплат пенсий украинским гражданам. Очевидно, Трамп и республиканцы в Конгрессе не подали ни одного законопроекта. Никто даже об этом не говорит. Поэтому четкий однозначный прогноз: при Трампе бесплатной поддержки Украины не будет. А вот европейцы шаг за шагом движутся по этому пути,

– сказал Фесенко.

Политолог добавил, что европейцы, в частности Европейский Союз, становятся основными партнерами Украины в поставках оружия и финансовой поддержке. Однако и здесь есть проблемы. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пыталась обеспечить 40 миллиардов евро помощи Украине, но натолкнулась на сопротивление. Даже Франция, несмотря на активную поддержку, заявила о собственных финансовых трудностях. Пока удалось согласовать 5 миллиардов евро, и в перспективе возможно увеличение до 20 миллиардов евро.

Он добавил, что Украине нужно хотя бы 30 миллиардов евро от ЕС. Европейцы будут помогать Украине, но у них есть свои внутренние проблемы, и каждое решение нужно согласовывать. Политолог считает, что стратегическими партнерами Украины являются не только ЕС, но и европейские страны НАТО, такие как Великобритания и Норвегия.

"С ними будем сотрудничать в первую очередь. Канада тоже готова работать в этой коалиции в поддержку Украины. США, к сожалению, больше не является нашим партнером. Максимум, в чем мы можем взаимодействовать с ними, – это переговоры. И здесь нужно делать все, чтобы использовать разногласия между США и Россией. Такие разногласия есть, их много. Нужно, чтобы США не играли на стороне россиян", – сказал Фесенко.

Кто в Белом доме лоялен к Путину

Он добавил, что в администрации Трампа есть такие люди, как спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, которые готовы идти на уступки России за счет Украины. Но не все в администрации так думают. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц абсолютно лояльны к Трампу, но понимают, что односторонние уступки России – это проигрыш США.

"Мы видим это даже по риторике Трампа. Он не идет на все уступки, которые хочет Путин. Трамп это понимает – нельзя отдавать Путину все. И этим надо воспользоваться. Поэтому переговоры, сохранение поставок оружия, а также, что для нас важно на перспективу, – доступ к спутниковым данным и разведывательной информации. Это все, что мы можем сейчас получить от США", – сказал политолог.

Фесенко добавил, что разрывать дипломатические отношения с США Украина не может. Она должна сохранять хотя бы остатки партнерской помощи со стороны США и поддерживать гибкие, конструктивные отношения.