Киевляне уже привыкли к тому, что часто нет света. Руководитель компании YASNO, поставляющей энергоресурсы, Сергей Коваленко объяснил, какова ситуация с отключением света в столице нашего государства.

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Будут ли сегодня в Киеве аварийные отключения

Еще вчера вечером, 14 ноября, Коваленко отметил, что сегодня следует ожидать только отключений света по графику, потому что, мол, предыдущие ограничения это позволяют. То есть жителям Киева пока не стоит беспокоиться о внезапном исчезновении электроэнергии.

По указанию "Укрэнерго" в Киеве были ограничения на 257 МВт – это примерно пятая часть потребления. В стабилизационных графиках отключали 952 418 клиентов, но на более короткие промежутки времени, чем это было раньше – это небольшой, но позитив,

– написал директор YASNO.

Обратите внимание! Графики отключений света в столице можно найти по ссылке. Кроме того, о графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.

Отменят ли в ближайшее время графики отключений света

Коваленко предупредил, что не стоит рассчитывать на то, что ситуация с электроэнергией стабилизируется в ближайшее время. Зима, как спрогнозировал эксперт, будет непростой.

Зима близко, нагрузки растут, и нужно готовиться, что она будет непростой. С понижением температуры на улице на 5-7 градусов потребление по стране растет на 10%. Которые нужно еще найти и доставить. Учитывайте это и готовьтесь заранее,

– отметил Коваленко.

Напомним, по сети распространялась информация, что в Киеве перестанут выключать свет. В Укрэнерго отметили, что продолжительность отключений действительно уменьшается, однако не стоит преждевременно радоваться. Все еще важно экономить электроэнергию и разумно относиться к потреблению света.



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