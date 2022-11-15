Кияни уже звикли до того, що часто немає світла. Керівник компанії YASNO, що постачає енергоресурси, Сергій Коваленко пояснив, яка ситуація з відключенням світла в столиці нашої держави.

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Чи будуть сьогодні в Києві аварійні відключення

Ще вчора ввечері, 14 листопада, Коваленко зазначив, що сьогодні слід очікувати лише відключень світла за графіком, бо, мовляв, попередні обмеження це дозволяють. Тобто жителям Києва поки не варто перейматись щодо раптового зникнення електроенергії.

За вказівкою "Укренерго" у Києві були обмеження на 257 МВт – це приблизно п'ята частина споживання. У стабілізаційних графіках відключали 952 418 клієнтів, але на коротші проміжки часу, ніж це було раніше, – це невеликий, але позитив,

– написав директор YASNO.

Зверніть увагу! Графіки відключень світла в столиці можна знайти за посиланням. Окрім того, про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Чи скасують найближчим часом графіки відключень світла

Коваленко попередив, що не варто розраховувати на те, що ситуація з електроенергією стабілізується найближчим часом. Зима, як спрогнозував експерт, буде непроста.

Зима близько, навантаження зростають, і потрібно готуватися, що вона буде непроста. Зі зменшенням температури на вулиці на 5-7 градусів споживання по країні зростає на 10%. Які потрібно ще знайти та доставити. Зважайте на це і готуйтеся заздалегідь,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо, мережею поширювалась інформація, що у Києві перестануть вимикати світло. В "Укренерго" зазначили, що тривалість відключень справді зменшується, однак не варто передчасно радіти. Все ще важливо економити електроенергію та розумно ставитись до споживання світла.



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