Луч надежды есть: в Минэнерго рассказали, при каких условиях в Украине не будет отключений света весной

В Украине может улучшиться ситуация с электроэнергией из-за наступления весны. Однако ситуация в энергосистеме все же будет зависеть и от действий российских оккупантов.

Министр энергетики Герман Галущенко в телеэфире рассказал, будут ли продолжаться в Украине веерные отключения с наступлением весны, пишет 24 Канал. Он сообщил, что в энергосистеме все еще есть дефицит генерации.

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Из-за потепления Украина планирует получать больше генерации

В то же время Галущенко подчеркнул, что повышение температуры влияет на потребление. Следовательно, в теплое время года потребление меньше, из-за чего и меньшие риски в отношении веерных отключений.

К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления.

– сказал министр.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на возобновляемые источники, "которые при наличии солнца смогут давать больше генерации в систему".

Галущенко воздержался от точных прогнозов, ведь многое, по его словам, будет зависеть от атак со стороны российских оккупантов.

"Я бы не хотел прогнозировать, во многих случаях это зависит от тех ударов, которые будут или не будут по энергосистеме", – резюмировал глава Министерства энергетики.

Какая ситуация в энергосистеме Украины