Будут ли графики отключения света: в Минэнерго сделали важное заявление

В Украине готовятся к возможным массированным атакам по энергетическим объектам. На фоне этого украинцев беспокоит вопрос, будут ли вводиться графики отключения света.

В Минэнерго опубликовали официальное заявление. В нем ведомство ответило на вопрос, связанный с возможным введением графиков отключения света.

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Ждать ли украинцам графики отключения света

В ведомстве отмечают, что в преддверии отопительного сезона социальными сетями массово распространяется информация, что в Украине будут якобы применяться графики отключения электроэнергии.

По этому поводу Министерство энергетики сообщает. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны,

– отмечают в ведомстве.

В то же время отмечают, что введение графиков отключения света возможно исключительно в случае, если будут производиться массированные обстрелы россиянами. В результате чего будет повреждение энергетического оборудования. Также это может произойти в случае технологических нарушений или неблагоприятных погодных условий.

В министерстве подчеркивают, что энергетики готовят энергетическую систему к отопительному сезону. Тем временем ведомство обращается к украинцам. Их призывают быть внимательными и использовать только официальную и достоверную информацию.

Минэнерго готовится к возможным блэкаутам

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что в ведомстве отрабатывают разные варианты. Речь как о самых оптимистичных, так и самых пессимистичных. В то же время она убеждает, что сделали практически все от ведомства зависящее, чтобы не было блэкаутов.

Понимаем, что враг не перестанет атаковать, и от того, насколько точны будут его атаки и насколько сильными будут поражения, будет зависеть и то, будем ли мы с блэкаутами или нет. Но мы имеем колоссальный опыт, пройдя прошлую зиму,

– отметила она.

По ее словам, в Минэнергетики готовы по всем направлениям. Кроме того, в ведомстве понимают, как поступать. Также будут пытаться делать все для того, чтобы отключения, если они будут из-за обстрелов россиян, были максимально короткими.