Это будет уже третий день подряд без отключений электроэнергии у потребителей в течение целых суток.

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Отключение света в Украине

Завтра, 1 августа, отключения не прогнозируются При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно. Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00,

– написали энергетики.

Важно, что в условиях отсутствия массированных атак, в течение августа – октября таких дней будет больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы. Причиной улучшения ситуации является увеличение энергии в системе благодаря выходу из ремонта двух блоков на АЭС. Также уменьшилось потребление из-за похолодания.