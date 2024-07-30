Отметим, что 30 июля в Украине также не отключают электроэнергию. Это первый день за целый июль, когда графики не применяются.
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Отключение света
В среду, 31 июля, отключения света по Украине не прогнозируются.
При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00,
– написали в Укрэнерго.
Энергетики отмечали, что в условиях отсутствия массированных атак, в течение августа – октября таких дней будет больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы. Причиной улучшения ситуации является увеличение энергии в системе благодаря выходу из ремонта двух блоков на АЭС. Также уменьшилось потребление из-за похолодания.
Сейчас продолжается активная подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Государство ищет альтернативные источники энергии.