Отметим, что 30 июля в Украине также не отключают электроэнергию. Это первый день за целый июль, когда графики не применяются.

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Отключение света

В среду, 31 июля, отключения света по Украине не прогнозируются.

При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00,

– написали в Укрэнерго.

Энергетики отмечали, что в условиях отсутствия массированных атак, в течение августа – октября таких дней будет больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы. Причиной улучшения ситуации является увеличение энергии в системе благодаря выходу из ремонта двух блоков на АЭС. Также уменьшилось потребление из-за похолодания.

Оперативно об отключении света в Украине и изменениях читайте в телеграме 24 Канала.

Сейчас продолжается активная подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Государство ищет альтернативные источники энергии.