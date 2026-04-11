Будут ли выключать свет на Пасху

Уже 12 апреля украинцы будут праздновать Светлое Христово Воскресение. В Укрэнерго сказали, планируют ли отключения электроэнергии в этот день.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Следует сразу сказать, что ситуация может измениться как в течение вечера 11 апреля, так и в течение ночи 12 апреля или уже утром на Пасху.

Будем ли со светом на Пасху 2026?

Сейчас в компании дали достаточно четкий и однозначный ответ.

12 апреля отключения не прогнозируют. В воскресенье применение мер ограничения потребления не планируют,

– написали в Укрэнерго.

Также там попросили экономно потреблять электроэнергию вечером – с 18:00 до 22:00.