"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю – две": будут ли украинцам выключать свет в августе

В Укрэнерго ответили на волнующий всех украинцев вопрос: стоит ли готовиться к отключениям света в августе 2023 года. К счастью, прогноз – обнадеживающий.

Владимир Кудрицкий – глава правления НЭК "Укрэнерго" – рассказал, что отключений света в августе пока не прогнозируют. В то же время, этот месяц будет тяжелым для энергосистемы Украины.

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Особенно тяжелыми будут ближайшие неделя – две. Но пока мы не прогнозируем отключения потребителей. Мы рассчитываем, что справимся с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе.

– подчеркнул Кудрицкий.

Рассчитывают, что Украине поможет импорт электроэнергии из Европы. В то же время, отключение света в том или ином регионе будет зависеть от характера и успешности атак российских оккупантов на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Украинцев призывают готовиться к разным сценариям.

Какой будет зима 2023 – 2023 годов

В Офисе Президента предупредили, что российские оккупанты осенью – зимой могут снова атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В Украине готовятся к возможным проблемам со светом. Михаил Подоляк рассказал, что сейчас энергетический штаб работает по полной.

"Есть другое видение того, как нужно защищать инфраструктуру, особенно магистральную. Потому что ключевые удары идут не по атомной генерации, а по ГЭС, ТЭЦ и трансформаторам", – заметил Подоляк.

Сейчас стартовые позиции Украины – хуже, чем были прошлой осенью. В то же время мы гораздо лучше осознаем ситуацию.