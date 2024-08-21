Будут ли выключать завтра свет: Укрэнерго порадовало украинцев заявлением

Возвращение жары увеличило нагрузку на энергосистему Украины. Однако в четверг, 22 августа, применение графиков отключений света не прогнозируется.

Стоит отметить, что в части регионов жара будет сохраняться как минимум до конца недели. Потерянные 9 гигаваттов мощности удалось восстановить частично, поэтому с ростом потребления растет и дефицит в энергосистеме.

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Будут ли отключать свет 22 августа

Несмотря на довольно сложную ситуацию в энергосистеме, в Укрэнерго порадовали потребителей хорошей новостью.

Завтра, 22 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно,

– написали в Укрэнерго.

В то же время украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно и не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.

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К слову, ранее глава правления Укрэнерго сообщил, что в случае отсутствия форс-мажоров уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии. В то же время, пока сохраняется жара, будут определенные дефицитные часы каждый день.