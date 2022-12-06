Дефицит будет больше, чем до обстрела: в Укрэнерго анонсировали массовые отключения 7 декабря

В Украине идет восстановление энергосистемы после ракетной атаки 5 декабря. Люди уже понимают, что в первые дни после обстрела наблюдается дефицит мощности.

Дефицит возникает, поскольку во время атаки некоторые энергоблоки выключаются, в частности из-за повреждений. Поэтому нужно время, чтобы возобновить их работу. Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кстати В Укрэнерго объяснили, сколько времени нужно, чтобы восстановить энергосистему после атаки 5 декабря

Дополнительные отключения света

Сегодня и завтра, 7 декабря, в энергосистеме будет больше дефицита, чем до обстрела. Следовательно, возможны дополнительные объемы ограничений электроэнергии. Они будут применяться к предприятиям и бытовым потребителям.

Кудрицкий отметил, что во время этой атаки больше всего пострадала Одесская область. Там восстанавливают электросети.

Свет будут отключать до весны

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал, что отключение света будет продолжаться еще не один месяц. Он предупредил, что до конца марта 2023 украинцы должны быть готовы к регулярным отключениям.