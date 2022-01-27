Будут мирно срывать: рыбаки Ирландии планируют помешать военным учениям России

Россия запланировала военные учения в водах у берегов Ирландии. Однако в стране ее планам планируют помешать.

Часть членов объединения рыбаков юга и запада Ирландии планирует мирным путем сорвать намерения по проведению военных учений России. Главный исполнительный директор объединения Патрик Мерфи заявил, что зона очень важна для рыбаков.

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В организации отметили, что на соответствующей территории необходимо сохранить биоразнообразие. Однако у российской стороны "свое" мнение на этот счет – на пресс-конференции в Дублине посол России Юрий Филатов заявил, мол, учение "не является угрозой для Ирландии или других".

Рыбаки не отвергли мирный протест

В ассоциации рыболовов уже дважды обсуждали соответствующую ситуацию с посольством России. Там их хотели убедить в том, что отправлять суда в зону военных учений и препятствовать – "безрассудно".

Рыбаки не посылают свои суда "для взаимодействия с российским флотом", однако соглашаться на условия России они не собираются.

Мы дали им понять, что продолжим отлов рыбы в тех местах, где и всегда, а если это как-то повлияет на их учения – мы будем считать это мирным протестом,

– сказал Патрик Мерфи.

Также объединение рыболовов возмутило заявление посольства России о том, мол, их правительство "обязано позаботиться, чтобы ирландские рыболовные суда вышли из соответствующей зоны". В ассоциации заявили, что воды – Ирландии, поэтому ее жители имеют полное право рыбачить там.

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По информации Irish Times, Россия проведет военные учения в феврале примерно в 200 километрах от побережья города Корк в Ирландии.

Кроме этого, маневры ожидают в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей и в Тихом океане. В частности, к ним будут привлечены более 140 боевых кораблей и судов обеспечения.

В правительстве Ирландии уже призвали Россию отказаться от военно-морских учений у побережья страны и отметили, что время и место учений выглядят как демонстрация силы Великобритании и Франции.

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