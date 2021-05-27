Наказывать будут по-разному, – в ЦПК назвали недостатки законопроекта относительно олигархов

В СМИ появился текст законопроекта относительно олигархов. В то же время в Центре противодействия коррупции отметили, что инструментарий закона не слишком силен и может влиять на олигархов по-разному.

Об этом рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Она предположила, что закон может иметь хорошую цель, собственно, что касается борьбы с олигархами.

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"Инструментарий, который там введен, слаб и имеет признаки, что реальной целью этого законопроекта является увеличение и узурпация власти", – сказала Каленюк.

Инструменты для борьбы с олигархами

Она пояснила, что для того, чтобы олигархов вывести в четкие правила игры, нужна деятельность сильных и независимых институтов. Это, по словам исполнительного директора ЦПК, судебная институция и Антимонопольный комитет.

"К сожалению, у нас эти 2 института не показали результата работы. К судам нет доверия, это одна из самых коррумпированных ветвей власти, я не увидела ни одного упоминания в законе об олигархах, которое бы касалось очищения судебной ветви власти", – отметила Каленюк.

Она добавила, что Антимонопольный комитет уже может проверять крупный бизнес, принадлежащий олигархам, на признаки нарушения антимонопольного законодательства, есть меры реагирования и соответствующая процедура, которая касается и медиа.

Без построения сильных институтов в судебной ветви власти и без Антимонопольного комитета, любая деолигархизация – это популизм и профанация,

– отметила Дарья Каленюк.

Олигархов могут наказывать по-разному

27 мая СМИ опубликовали текст законопроекта относительно олигархов. Согласно документу, олигархом является человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет немалое влияние на СМИ и осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

Исполнительный директор ЦПК отметила, что сейчас логичным является вопрос о том, кто будет проверять, насколько олигархи выполняют закон. По ее словам, гарантий того, что все люди, которые являются олигархами, будут в соответствующем реестре – нет.

Каленюк пояснила, что выполнить этот законопроект эффективно и провести деолигархизацию без работы соответствующих институтов невозможно.

"Это будет очень выборочная работа, в ручном режиме – через административные процедуры и админресурс. У меня ощущение, что разных олигархов власть будет по-разному наказывать", – считает Дарья Каленюк.

Она подчеркнула, что ключевой орган для борьбы с олигархами – это Антимонопольный комитет, который может перекрыть влияние олигархов на медиа и отдельные монополии.

Дарья Каленюк о проекте закона относительно олигархов: смотрите видео