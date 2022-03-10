Как будут отстраивать украинские города после победы: объяснение Зеленского

После войны, после нашей победы, мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро, очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает 24 канал. По его словам, после войны, после нашей победы, мы отстроим все, что разрушил враг.

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Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку,

– сказал президент.

Он отметил, что Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения.

"Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города! Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Наш Харьков, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные – со времен Второй мировой войны", – рассказал Зеленский.