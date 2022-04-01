Будут показывать Путину хоть что-то, – Загороднюк о самом опасном направлении на фронте
Россияне поняли, что Киевское направление для них провальное, это уже увидели все. Вскоре враг, вероятно, сосредоточит свои силы на Восточном направлении.
Украинские защитники знают о планах России относительно Востока, поэтому готовы дать отпор врагу. Об этом в эфире 24 канала рассказал Андрей Загороднюк – бывший министр обороны Украины.
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Россияне попытаются захватить Восток, – Загороднюк
В ответ на вопрос о том, какое направление в ближайшее время будет самым опасным, Загороднюк сказал: "Восток Украины".
Оккупанты постараются захватить Восток исключительно для одной цели – чтобы показать своему руководству, мол, они на что-то способны.
Они не могут объяснить, почему им не удается вообще ничего добиться. Все сейчас будут пытаться показать Путину, что могут хоть что-то,
– заявил Андрей Загороднюк.
Бывший глава Минобороны отметил, что стратегически россияне не оставили идею покорения Украины, говорить о том, что их планы изменились – очень рано и очень опасно. Необходимо везде усиливать оборону.
"У них (оккупантов – 24 канал) огромная проблема с руководящим составом, он необразованный и не готовый. Совершают безумные ошибки и работают по советской доктрине", – сказал Андрей Загороднюк.
Загороднюк назвал самое опасное направление на фронте: смотрите видео