Українські захисники знають про плани Росії щодо Сходу, тому готові дати відсіч ворогу. Про це в ефірі 24 каналу розповів Андрій Загороднюк – колишній міністр оборони України.

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Росіяни спробують захопити Схід, – Загороднюк

У відповідь на питання про те, який напрямок найближчим часом буде найбільш небезпечним, Загороднюк сказав: "Схід України".

Окупанти намагатимуться захопити Схід виключно для однієї цілі – щоб показати своєму керівництву, мовляв, вони на щось здатні.

Вони не можуть пояснити, чому їм не вдається взагалі нічого досягнути. Всі зараз будуть намагатися показати Путіну, що можуть хоч щось,

– заявив Андрій Загороднюк.

Колишній глава Міноборони зазначив, що стратегічно росіяни не полишили ідею підкорення України, говорити про те, що їхні плани змінилися – надзвичайно рано і дуже небезпечно. Необхідно всюди посилювати оборону.

"У них (окупантів – 24 канал) величезна проблема з керівним складом, він неосвічений та неготовий. Роблять шалені помилки і працюють за радянською доктриною", – сказав Андрій Загороднюк.

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