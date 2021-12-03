Будут получать 10 – 20 тысяч долларов, – Арахамия об экономическом паспорте украинца

Давид Арахамия заявил, что благодаря экономическому паспорту, после совершеннолетия украинцы смогут получить от 10 до 20 тысяч долларов. Однако деньги можно будет использовать только на конкретные сферы.

Как будут начислять деньги

О деталях экономического паспорта нардеп от "Слуги народа" рассказал в эфире программы. Он отметил, что деньги получат те, кто родится после принятия закона.

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Детям откроют персональные счета, и государство на них будет начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность,

– рассказал Арахамия.

Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10 – 12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятной, то 15 – 20 тысяч долларов. Тратить деньги можно будет также после 18 лет.

На что можно будет затраты средства

оплатить обучение;

купить жилье;

перевести на персональный пенсионный счет.

"У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду, и все поступления тоже будут идти на накопительные счета детей", – добавил политик.

Что известно об экономическом паспорте украинца