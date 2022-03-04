Будут путешествовать в Сибирь: два туроператора отменили в России все программы до конца месяца

Мировые туроператоры банят Россию. Еще два крупных перевозчика упразднили для россиян все полетные программы до конца месяца.

На этот раз говорится о крупнейшем международном операторе Coral Travel и Sunmar. Полеты прекратят до 28 марта 2022 года.

Внимание Теперь как КНДР: Facebook в России официально заблокировали

Выполнять будут только специальные вывозные рейсы из-за границы для туристов с датами вылета от 5 марта. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров.

Какие еще операторы повезут россиян вслед за знаменитым кораблем

На вебсайте туристического оператора Berge&Meer написано: "В связи с нынешней ситуацией, Berge&Meer больше не будет путешествовать в Россию по этическим и моральным соображениям к дальнейшему сообщению".

FTI также упраздняет отпуск в России.

TUI также больше не предлагает поездки в империю Путина.

Манфред Хойпл, руководитель компании Hauser Excursions, объясняет отказ его компании предлагать поездки в Россию так: "Нельзя терпеть любого, кто намеренно попирает международное право, а также активно вторгается в соседнюю страну".

Так что, похоже, россиянам светит только незабываемое путешествие в Сибирь.