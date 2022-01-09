Будут работать "до полной стабилизации": войска ОДКБ не будут спешить покидать Казахстан

Войска ОДКБ продолжают вместе с казахскими силовиками бороться против митингующих. Однако контингент Беларуси, Армении, Таджикистана, Туркменистана и России не планирует в ближайшее время покидать страну.

Так называемые "миротворцы" планируют находиться в Казахстане "до полной стабилизации ситуации". Об этом заявил руководитель миссии ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков.

Заметьте Миссией ОДКБ в Казахстане руководит российский генерал, организовавший захват Крыма

Митингующих назвали "террористами"

На совместном брифинге замминистра обороны Казахстана заявил, что так называемая "контртеррористическая" операция продлится "до полного уничтожения террористов". Также прозвучали уже традиционные клейма "бандиты" в сторону протестующих.

Сам же Сердюков заявил, что так называемые "миротворцы" будут до конца этой "операции". По его словам, войска ОДКБ будут выполнять свои обязанности, однако официально участие в подавлении протестов в этот перечень не входит.

Что известно об ОДКБ?

Организация Договора о коллективной безопасности – военный союз 6 стран – Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и России. Ее основали в мае 1992 года.

Войска ОДКБ в Казахстане: главное

На фоне обострения протестов в Казахстане 5 января президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. В тот же вечер Совбез ОДКБ решил удовлетворить просьбу Токаева.

Уже со следующего дня Россия начала вводить свои войска. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран.

По состоянию на 9 января ОДКБ завершило развертывание своих сил в Казахстане.

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