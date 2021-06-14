Друг другу будут рисовать "красные линии", – Жданов о встрече Байдена и Путина

Следующей и последней остановкой в европейском турне Джо Байдена будет Женева, где он встретится с Владимиром Путиным. На ней каждый выскажет свою позицию.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он заявил, что главным тезисом этих переговоров будет очерчивание "красных линий".

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О встрече двух президентов

Он напомнил, что Путин, как он ранее заявлял, будет очерчивать такие кампании для себя сам. То же самое сделает и американский президент.

Они друг другу будут рисовать эти "красные линии",

– считает Жданов.

Как добавил военный эксперт, дальше будет попытка найти какие-то точки пересечения или столкновения. От этого будут зависеть дальнейшие отношения. Эксперт считает, что несмотря на это, встреча не будет нести никаких прорывов и положительных моментов.

Он подчеркнул, что главная линия будет проходить касательно Украины.

"Вы не забывайте, что граница Украины с Россией – это теперь граница противостояния России и НАТО. Единственный козырь, который может использовать господин Байден, – это гарантии не вступления Украины в Альянс как члена, а оставить нас как партнера", – отметил Жданов.

Он объяснил, в таком случае они потребуют от России значительных уступок. Не будет никаких сомнений, что Украина остается зоной влияния США, добавил он.

Никто не пойдет на вероятное боевое столкновение между НАТО и Россией, – Жданов

Путин в одном из последних интервью заявил, что Байден отказался обсуждать с Владимиром Зеленским вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, поскольку это якобы будет мешать двусторонней встрече между российским и американским лидерами.

Никто не пойдет на вероятное боевое столкновение между НАТО и Российской Федерацией. Для этого ее используют такие страны, как наша,

– отметил Жданов.

По его словам, это большой минус для Кремля. Именно поэтому Путин, возможно, будет соглашаться на какие-то компромиссы, чтобы Украина осталась только как партнер и чтобы войск НАТО на нашей территории не было.

Важно В Офисе Президента надеются на скорое вступление Украины в НАТО

О саммите НАТО

В Брюсселе стартует саммит НАТО. На нем, помимо прочего, будут говорить и о действиях Кремля. В частности, хотят принять новую стратегическую концепцию альянса – с учетом политики России и вызовов со стороны Китая.

Впрочем, как отметил эксперт, кардинальных изменений курса НАТО не стоит ожидать.

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