Будут следующей целью, – Гудков предположил, на какие еще страны может покуситься Путин

Несмотря на большое количество разговоров о том, что Путин может не остановиться на Украине, а посягнуть и на страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию, этот сценарий маловероятен. Зато под угрозой другие государства.

Путин побоится нападать на страны Балтии

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что опасаться следующего удара Путина следует странам постсоветского пространства, а именно Казахстану, Грузии и Армении. Они могут стать следующими целями русского диктатора.

Обратите внимание Только для одного дела, – Гудков предположил, почему Путин едет в Беларусь к Лукашенко

Страны Балтии – это страны НАТО. Это страшно – 5-я статья. Уже получили по морде конвенционным оружием. Я считаю, что Кремль туда не полезет. По крайней мере, если не решится на ядерный конфликт,

– считает Гудков.

В случае возможного нападения на Грузию или Казахстан вмешательство НАТО России не грозит. Есть незначительный шанс, что Казахстану может помочь Китай, однако там, ввиду напряжения ситуации с Тайванем, есть много других проблем.

Российский политик считает, что Путин прикажет совершить какие-то вылазки на северную территорию Казахстана, чтобы спровоцировать там какую-нибудь гибридную войну. То же касается Грузии, и, возможно, Армении.

"Я видел кадры вечернего митинга в Грузии, там большое количество людей вышло выступать за евроинтеграцию. С Арменией – непонятно, но там тоже идет очень серьезная борьба за будущее страны", – рассказал Гудков.

Он прокомментировал и угрозы Кремля вокруг Калининградской области и того, что Россия ограничивает доступ к ее территориям и железнодорожное сообщение с ними. Политик считает эти заявления попыткой устрашения.

По его словам, Вильнюс действительно волнуется из-за таких заявлений, ведь никому неизвестно, что будет.

"Я думаю, что какие-то "подлянки" будут, возможно, какие-то провокации. Но Путин сейчас не отважится на действия, которые приведут к открытию второго фронта", – убежден российский политик.

Гудков говорит, что у Путина сейчас и так есть куча проблем со всех сторон – японцы начинают двигаться на Дальнем Востоке, начинается нагнетание ситуации с Азербайджаном и Турцией, Сирия собирается расширить свой коридор. Ему нужно как-то справляться с этим, поэтому российский президент вряд ли решится на радикальные действия.

"Подлянок" будет много, заявлений тоже много, Захарова будет выбрасывать кучу проклятий и фейков, но, мне кажется, это закончится ничем,

– подытожил он.

Российский политик Гудков назвал страны, которые могут стать следующими целями Путина: смотрите видео