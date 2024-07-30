Свет зимой могут отключать, как в июле, – глава НКРЭКУ

Украина продолжает активную подготовку к отключениям света зимой. Согласно прогнозам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, дефицит электроэнергии в Украине осенью будет небольшим, но зимой может существенно увеличиться.

Графики отключений света могут быть аналогичными тем, которые применяли к украинцам в июле. В то же время Тарасюк отмечает, что точно спрогнозировать ситуацию трудно из-за непредсказуемых факторов, таких как погода и возможные обстрелы.

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Какими могут быть отключения зимой

Тарасюк заявил, что дефицит электроэнергии в Украине зимой может быть сопоставим с тем, что наблюдались в июле этого года.

В то же время в издании напомнили, что в июле в Украине ежедневно действовали несколько очередей отключений, и в Киеве света не было иногда до 18 часов в сутки.

Председатель НКРЭКУ также отметил, что на сентябрь-октябрь обычно приходится период наименьшего потребления электроэнергии, поэтому отключения в этот период могут быть менее частыми, или вообще отсутствовать.

Трудно спрогнозировать, каким будет дефицит. Неизвестно, насколько холодной будет зима, сколько дополнительной мощности удастся достроить и будут ли обстрелы энергетики,

– добавил Тарасюк.

К слову, уже сегодня, 30 июля, впервые за долгое время украинцы будут со светом весь день. Это стало возможным благодаря снижению потребления электроэнергии из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.