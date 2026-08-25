"Донбасс – это территория России": у Путина сделали возмутительное заявление относительно "буферной зоны"

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Россия не принимает предложение о создании "буферной зоны" на Донбассе в рамках совместного плана Украины, США и ЕС. Это путинский приспешник объяснил это тем, что Донбасс – "российский регион".

Об этом пишут российские СМИ.

Что говорят в Кремле о Донбассе

В Кремле цинично заявили, что Донбассом не могут управлять "третьи стороны".

Я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации... И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионами РФ,

– лживо заявил Песков.

Также он добавил, что Россия продолжает вести войну, поскольку не видит мирных путей ее завершения.

Россия по-прежнему открыта для мирных путей урегулирования, но при отсутствии таких путей мы продолжаем свои действия, – оправдывался пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, представитель страны-террористки вновь стал убеждать, что Кремль "не только рассчитывает", но и убежден в том, что якобы "победа будет". Но, по его словам, "это будет зависеть от текущей ситуации".

Напомним, что Владимир Зеленский недавно рассказал о совместных с США и Европой наработках по мирному урегулированию. Документ свели до одной страницы, и он охватывает прекращение огня, взаимный отвод войск и создание буферной зоны.