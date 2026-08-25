Про це пишуть росЗМІ.

Що кажуть у Кремлі про Донбас

У Кремлі цинічно заявили, що Донбасом не можуть керувати "треті сторони".

Я б все-таки сказав, що Донбас є територією Російської Федерації, суб'єктом Російської Федерації... І навряд чи якась третя сторона може займатися управлінням регіонами РФ,

– брехливо заявив Пєсков.

Також він додав, що Росія продовжує вести війну, бо не бачить мирних способів її закінчення.

"Росія продовжує залишатися відкритою для мирних способів врегулювання, але за відсутності таких способів ми продовжуємо сво", – виправдовувався речник Кремля.

Також представник країни-терористки знову почав переконувати, що Кремль "не лише розраховує", а й переконаний в тому, що начебто "перемога буде". Але, за його словами, "це залежатиме від поточної ситуації".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нещодавно розповів про спільні із США та Європою напрацювання щодо мирного врегулювання. Документ звели до однієї сторінки та він охоплює припинення вогню, взаємне відведення військ і створення буферної зони.