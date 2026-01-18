Оккупанты могут создать "буферную зону" на Слобожанщине

Российская армия активизировалась в Сумской и Харьковской областях. Так противник пытается давить на украинские позиции, чтобы создать так называемую "буферную зону" в регионе.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал представитель 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпьяк. Подробности с его слов передает 24 Канал.

Какие планы имеет Россия на Сумскую и Харьковскую области?

По словам Карпьяка, накануне небольшие группы вражеской пехоты пробовали атаковать позиции украинских защитников в направлении Мирополья в Сумской области. Однако россияне понесли потери и вынужденно отступили.

В то же время представитель рассказал, что оккупанты ищут способы использовать газовую трубу для незаметного приближения к линии соприкосновения, однако эти действия не завершаются успехом.

Отметим, что в течение прошлой недели, противник потерял 18 своих солдат, которые безрезультатно попытались высадиться через эту трубу. Украинские военные, как объяснил Карпьяк, полностью контролируют точку выхода из нее.

Такие действия свидетельствуют о попытке всячески создать "буферную зону" на Слобожанском направлении.

Наша задача сейчас – е дать им создать эту "буферную зону,

– подчеркнул спикер.

Какова ситуация в Харьковской области?

17 января подразделения российской армии осуществили попытки прорыва украинских оборонительных рубежей в районе Волчанска, а также атаковали позиции Сил обороны в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.

В то же время боевые действия на Купянском направлении обернулись для российских войск катастрофическими потерями: по имеющимся данным, количество погибших и раненых со стороны страны-агрессора в 27 раз превысило потери украинской стороны.

