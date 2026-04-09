Россияне хотят "буферную зону" в Винницкой области: Братчук сообщил, есть ли движения в регионе
Россия рассматривает создание буферной зоны в Винницкой области через оккупированное Приднестровье. Однако реальная способность россиян для реализации такого амбициозного плана крайне низкая.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что российские войска в Приднестровье фактически заблокированы.
Смотрите также: Военный четко ответил, способны ли россияне создать буферную зону в Винницкой области
Способны ли россияне нанести удар по Винницкой области?
Заместитель руководителя ОП бригадный генерал Павел Палиса заявил, что россияне рассматривают создание буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья. Тот факт, что информацию обсуждают на уровне высшего военно-политического руководства, свидетельствует, что угроза реальна.
Такие заявления высших должностных лиц демонстрируют осведомленность о планах РФ и показывают, что ситуация под контролем. Приднестровье – это временно оккупированная территория Молдовы, и любые российские движения оттуда расцениваются через призму российской стратегии. Молдова имеет право самостоятельно решить этот исторический вопрос в соответствии с международным правом.
Граница с Приднестровьем хорошо защищена фортификациями и военными мероприятиями – Силы обороны держат ситуацию под контролем. Россияне могут иметь планы на оккупацию Марса или полет на Луну, но реализация этих планов – совсем другое. Американцы полетели на Луну и могут об этом заявлять. Россияне же на День космонавтики светят фонариками в сторону Луны. Вот и все космическое государство на сегодня,
– сказал Братчук.
Российские войска в Приднестровье не имеют достаточной логистики и обеспечения ни сушей, ни воздухом для реализации планов в Винницкой области. Однако информация о потенциальных рисках полезна для моделирования различных сценариев и подготовки к худшему.
Обратите внимание! Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что обнародование плана противника является профилактической мерой, который забирает у врага эффект неожиданности. Кроме того, это способствует тому, чтобы местные были более бдительны у границ.
Что еще известно о ходе войны в Украине?
- Владимир Зеленский отметил, что любые разговоры о передаче Донбасса России являются неприемлемыми, ведь это создает угрозу новых атак на Харьков и другие украинские города. По его словам, такой сценарий может вызвать раскол в обществе.
- В марте украинские беспилотники повысили эффективность поражения – потери противника выросли на 29% по сравнению с февралем, было поражено более 150 тысяч целей.
- Ночью 9 апреля россияне безпилотниками атаковали Одессу и область, известно о повреждении критической инфраструктуры.