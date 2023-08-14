Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Кроме того, Буглаку лично можно и не подавать заявление об увольнении, ведь это за него могут сделать другие чиновники, передает 24 Канал.
Смотрите также Скандал с сыном нардепки от покинувшего Украину "Слуги народа": он решил составить мандат
Буглака хотят отправить в отставку
В Раде официально уже зарегистрировали постановление об увольнении члена ЦИК Буглака, который уехал жить с семьей в американский штат Флорида и за это время получил полтора миллиона из бюджета.
Согласно Закону Украины о ЦИК, в статье об основаниях и порядке прекращения полномочий члена Комиссии говорится, что:
- представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 10 части четвертой настоящей статьи, вносится Председателем Комиссии Президенту Украины;
- при возникновении оснований, указанных в части четвертой настоящей статьи, Президент Украины в тридцатидневный срок вносит в Верховную Раду Украины представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности члена Комиссии.
Постановление об увольнении Буглака внесли нардепы "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко и Артур Герасимов. В ЕС также подчеркнули, что информация, обнародованная журналистами проекта "Схемы", "является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики".
Скандал вокруг Торохтия: что известно
- Нардеп от "Слуги народа" очутился в центре скандала. Неоднократно в сети сообщалось, что Торохтий во время военного положения выезжал в Болгарию.
- Депутат также получал по 30 тысяч гривен на компенсацию жилья. И это несмотря на то, что жена нардепа сменила 3 авто класса "люкс" во время войны. Стоимость последнего автомобиля могла достичь почти 200 тысяч долларов.
- Сейчас Давид Арахамия инициирует исключение Богдана Торохтия из партии и требует, чтобы он составил мандат. Также он настаивает, чтобы нардеп вернул все деньги в госбюджет, полученные на компенсацию жилья.