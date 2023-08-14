Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Кроме того, Буглаку лично можно и не подавать заявление об увольнении, ведь это за него могут сделать другие чиновники, передает 24 Канал.

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Буглака хотят отправить в отставку

В Раде официально уже зарегистрировали постановление об увольнении члена ЦИК Буглака, который уехал жить с семьей в американский штат Флорида и за это время получил полтора миллиона из бюджета.

Согласно Закону Украины о ЦИК, в статье об основаниях и порядке прекращения полномочий члена Комиссии говорится, что:

представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 10 части четвертой настоящей статьи, вносится Председателем Комиссии Президенту Украины;

при возникновении оснований, указанных в части четвертой настоящей статьи, Президент Украины в тридцатидневный срок вносит в Верховную Раду Украины представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности члена Комиссии.

Постановление об увольнении Буглака внесли нардепы "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко и Артур Герасимов. В ЕС также подчеркнули, что информация, обнародованная журналистами проекта "Схемы", "является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики".

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