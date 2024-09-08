Бухарест поднял авиацию: российские ударные БпЛА пересекли границу с Румынией

Традиционно для себя Россия выпустила ударные БпЛА по Украине в ночь на 8 сентября. Интересно то, что один из дронов залетел в Румынию.

В ответ Бухарест поднял авиацию. Ударный БпЛА движется в направлении населенного пункта Неводари.

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Что известно об ударном БпЛА в Румынии

В 02:49 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных БпЛА залетела на территорию Румынии.

Через несколько минут в телеграмм-канале "Николаевский Ванёк" появилась информация, что Румыния подняла в небо авиацию, чтобы сбить ударные БпЛА над своей территорией.

Уже в 02:59 в Воздушных силах заявили, что российский ударный дрон находится на территории Румынии в районе Сабангии.

К слову, прошлой ночью по меньшей мере 8 "Шахедов" залетели на территорию Беларуси. Интересно то, что один из них долетел почти до границы с Литвой. В то же время белорусские истребители и вертолеты активно патрулировали небо в течение всей ночи, совершив несколько вылетов с аэродромов "Барановичи" и "Мачулищи".