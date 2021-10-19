Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Людмилу Буймистер 19 октября исключили из фракции "Слуга народа". За соответствующее решение проголосовали нардепы-"слуги".

Решение об исключении политика из состава фракции одобрили 19 октября. Объявил его спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Людмилы Анатольевны Буймистер,

– заявил Стефанчук.

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