Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"
19 октября 2021 , 15:21Читати новину українською
Источник:24 канал
Людмилу Буймистер 19 октября исключили из фракции "Слуга народа". За соответствующее решение проголосовали нардепы-"слуги".
Решение об исключении политика из состава фракции одобрили 19 октября. Объявил его спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Людмилы Анатольевны Буймистер,
– заявил Стефанчук.
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