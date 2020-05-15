Буковель вновь открывает двери для посетителей: что об этом известно

С 15 мая Буковель снова открывает территорию курорта для посетителей.

По словам пресс-службы курорта, с 15 мая Буковель ослабляет карантинные мероприятия и начинает постепенно восстанавливать работу всех сервисов. В частности, будет открыта для заезда туристов и прогулок территория курорта. Об этом представители Буковеля написали на своей фейсбук-странице.

Важно Карантин ослабят 22 мая: в откроют сады, гостиницы и проведут ВНО

Правда, гостиницы и другие сервисы курорта пока остаются закрытыми до окончания карантина.

Что возобновит работу в Буковеле с 15 мая

этнопарк "Гуцул Ленд Буковель",



канатная дорога №2R,



рестораны "Filvarok" и "Рыба Grill" (работать в режиме летних террас).

Заметим, что Буковель прекратил пускать посетителей с 25 марта. Также тогда курорт досрочно завершил зимний сезон 2019 – 2020. Причина – введенный в Украине карантин.

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продлится.

, потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продлится. Уже с 11 мая Украина начала ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина .

. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее , чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не речь не идет.

, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не речь не идет. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки . А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки . Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

. А 14 числа . Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции. По состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 847 случаев COVID-19. 4143 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 456 инфицированных умерли.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала