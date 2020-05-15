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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Буковель вновь открывает двери для посетителей: что об этом известно

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С 15 мая Буковель снова начинает пускать посетителей на свою территорию
С 15 мая Буковель снова начинает пускать посетителей на свою территорию / Пресс-служба курорта Буковель

С 15 мая Буковель снова открывает территорию курорта для посетителей.

По словам пресс-службы курорта, с 15 мая Буковель ослабляет карантинные мероприятия и начинает постепенно восстанавливать работу всех сервисов. В частности, будет открыта для заезда туристов и прогулок территория курорта. Об этом представители Буковеля написали на своей фейсбук-странице.

Важно Карантин ослабят 22 мая: в откроют сады, гостиницы и проведут ВНО

Правда, гостиницы и другие сервисы курорта пока остаются закрытыми до окончания карантина.

Что возобновит работу в Буковеле с 15 мая

  • этнопарк "Гуцул Ленд Буковель",
     
  • канатная дорога №2R,
     
  • рестораны "Filvarok" и "Рыба Grill" (работать в режиме летних террас).

Заметим, что Буковель прекратил пускать посетителей с 25 марта. Также тогда курорт досрочно завершил зимний сезон 2019 – 2020. Причина – введенный в Украине карантин.

Что известно о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продлится.
  • Уже с 11 мая Украина начала ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не речь не идет.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
  • По состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 847 случаев COVID-19. 4143 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 456 инфицированных умерли.

етапи виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости политики Путешествия Отдых Карпаты Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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