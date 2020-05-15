Буковель знову відкриває двері для відвідувачів: що про це відомо
З 15 травня Буковель знову відкриває територію курорту для відвідувачів.
За словами пресслужби курорту, з 15 травня Буковель послаблює карантинні заходи та починає поступово відновлювати роботу всіх сервісів. Зокрема, відкривається для заїзду туристів і прогулянок територією. Про це представники Буковелю написали на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо Карантин послаблять 22 травня: відкриють садочки, готелі і проведуть ЗНО
Щоправда, готелі та інші сервіси курорту наразі залишаються зачиненими до закінчення карантину.
Що відновить роботу на Буковелі з 15 травня
- етнопарк "Гуцул Ленд Буковель",
- оглядовий витяг №2R,
- ресторани "Filvarok" і "Риба Grill" (працюватимуть в режимі літніх терас).
Зауважимо, що Буковель припинив пускати відвідувачів з 25 березня. Також тоді курорт достроково завершив зимовий сезон 2019 – 2020. Причина – запроваджений в Україні карантин.
Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме.
- Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
- Станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 випадків COVID-19. 4 143 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 456 інфікованих померли.