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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Буковель знову відкриває двері для відвідувачів: що про це відомо

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З 15 травня Буковель знову починає пускати відвідувачів на свою територію
З 15 травня Буковель знову починає пускати відвідувачів на свою територію / Пресслужба курорту Буковель

З 15 травня Буковель знову відкриває територію курорту для відвідувачів.

За словами пресслужби курорту, з 15 травня Буковель послаблює карантинні заходи та починає поступово відновлювати роботу всіх сервісів. Зокрема, відкривається для заїзду туристів і прогулянок територією. Про це представники Буковелю написали на своїй фейсбук-сторінці.

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Щоправда, готелі та інші сервіси курорту наразі залишаються зачиненими до закінчення карантину.

Що відновить роботу на Буковелі з 15 травня

  • етнопарк "Гуцул Ленд Буковель",
  • оглядовий витяг №2R,
  • ресторани "Filvarok" і "Риба Grill" (працюватимуть в режимі літніх терас).

Зауважимо, що Буковель припинив пускати відвідувачів з 25 березня. Також тоді курорт достроково завершив зимовий сезон 2019 – 2020. Причина – запроваджений в Україні карантин.

Що відомо про вихід України з карантину

  • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме.
  • Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.
  • З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
  • Станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 випадків COVID-19. 4 143 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 456 інфікованих померли.

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Новини політики Подорожі Відпочинок Карпати Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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