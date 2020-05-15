Буковель знову відкриває двері для відвідувачів: що про це відомо

З 15 травня Буковель знову відкриває територію курорту для відвідувачів.

За словами пресслужби курорту, з 15 травня Буковель послаблює карантинні заходи та починає поступово відновлювати роботу всіх сервісів. Зокрема, відкривається для заїзду туристів і прогулянок територією. Про це представники Буковелю написали на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Карантин послаблять 22 травня: відкриють садочки, готелі і проведуть ЗНО

Щоправда, готелі та інші сервіси курорту наразі залишаються зачиненими до закінчення карантину.

Що відновить роботу на Буковелі з 15 травня

етнопарк "Гуцул Ленд Буковель",

оглядовий витяг №2R,

ресторани "Filvarok" і "Риба Grill" (працюватимуть в режимі літніх терас).

Зауважимо, що Буковель припинив пускати відвідувачів з 25 березня. Також тоді курорт достроково завершив зимовий сезон 2019 – 2020. Причина – запроваджений в Україні карантин.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме.

, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме. Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.

, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки . А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

А 14 числа Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. Станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 випадків COVID-19. 4 143 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 456 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу