Буковинца, который облил дочь бензином, приговорили к 11 годам тюрьмы
Источник:Черновицкая областная прокуратура
В Черновцах суд вынес приговор 40-летнему мужчине за покушение на убийство собственной дочери. Следующие 11 лет он проведет за решеткой.
Следствие по этому делу длилось более 2 лет. Обвинению удалось собрать достаточно доказательств против мужчины.
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Мужчина своей вины не признал
По данным следствия, во время ссоры 40-летнего мужчины с женой, за последнюю решила вступиться 16-летняя дочь. В ответ на это подозреваемый взял бутылку с бензином, облил своему ребенку им лицо и комнату, из-за чего жидкость попала на разожженную печь. Это вызвало пожар, который сразу перекинулся на девушку. После этого мужчина сбежал из дома и оставил там свою жену и троих детей.
Дочь мужчины получила ожоги II степени. Огонь повредил кожу лица, шеи и рук.
Дочь осужденного с ожогами в больнице / Фото из фейсбука Екатерины Пономаревой
Волонтеры собирали средства на лечение девушки. Ей сделали пересадку кожи на поврежденные участки тела. После этого ей бесплатно сделали пластическую операцию в Киеве.
На суде ее отец своей вины не признал, однако суд был на стороне обвинения. Отец девушки получил наказание в виде 11 лет тюрьмы.
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