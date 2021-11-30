На Буковине 19-летний парень выстрелил из ружья себе в лицо

На Буковине 19-летнего юношу госпитализировали с серьезными травмами лица. Вероятно, парень выстрелил себе в лицо из ружья.

Трагедия случилась в селе Товарница Вижницкого района. Юношу госпитализировали в ночь на 30 ноября.

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О состоянии парня не сообщают

Юношу госпитализировали в больницу с открытыми ранами лица, переломом носа и нижней и верхней челюсти. Вероятно, травма стала следствием выстрела из ружья.

О состоянии пострадавшего сообщают лишь ближайшим родственникам. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

Правоохранители начали расследование причин инцидента.

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