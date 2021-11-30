На Буковине 19-летний парень выстрелил из ружья себе в лицо
30 ноября 2021 , 20:37Читати новину українською
Источник:Суспільне
На Буковине 19-летнего юношу госпитализировали с серьезными травмами лица. Вероятно, парень выстрелил себе в лицо из ружья.
Трагедия случилась в селе Товарница Вижницкого района. Юношу госпитализировали в ночь на 30 ноября.
Обратите внимание В Херсонской области под колесами поезда погиб молодой полицейский
О состоянии парня не сообщают
Юношу госпитализировали в больницу с открытыми ранами лица, переломом носа и нижней и верхней челюсти. Вероятно, травма стала следствием выстрела из ружья.
О состоянии пострадавшего сообщают лишь ближайшим родственникам. Сейчас он находится в хирургическом отделении.
Правоохранители начали расследование причин инцидента.
Последние инциденты с ружьями в Украине
- В Черниговской области правоохранитель поехал на охоту с двумя товарищами. Там один из охотников случайно выстрелом из ружья попал в него, из-за чего полицейский погиб.
- В Харьковской области охота едва не закончилась трагедией. Охотник целился в зайца, однако после выстрела понял, что ранил товарища.
- Во Львовской области погиб 66-летний охотник – в него случайно выстрелил другой мужчина, который охотился на дичь. Следователи полиции открыли уголовное производство за "убийство по неосторожности".
- В Тернопольской области охотник на охоте случайно ранил бабушку с внучкой, которые шли рядом. От серьезных травм их спасла зимняя одежда.