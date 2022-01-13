На Буковине в горном селе температура опустилась до -28 градусов

Синоптики прогнозировали в Украине самую холодную ночь в сезоне и до -24 градусов. И в селе Верхний Яловец, что в Черновицкой области, утром 13 января зафиксировали аж -28 градусов.

О сильных морозах в горном селе на Буковине в сети сообщил председатель Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук.

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В селе на Буковине ударил сильный мороз

В селе Верхний Яловец, расположенном в горной местности в Черновицкой области, температура воздуха опустилась до отметки в -28 градусов.

Валерий Полянчук даже обнародовал в сети фото термометра.

А сегодня (13 января – 24 канал) на рассвете морозец добренький,

– подписал председатель общины снимок.



В селе на Буковине зафиксировали -28 градусов / Фото Валерия Полянчука

Прогноз погоды на Буковине

По информации Черновицкого гидрометцентра, в ночь на 13 января в Черновицкой области прогнозировали температуру воздуха -9...-14 градусов, в горах -17...-22 градусов.

Зато днем воздух прогреется до -3...+2 градусов, в горах -1...-6 градусов.

Существенных осадков не ожидают, будет переменная облачность. Ветер будет дуть северо-западный, будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание – что делать, если вы потерялись в зимних горах: смотрите видео

Текст сообщения Валерия Полянчука:

А сегодня на рассвете морозец добренький. 13.01.2022. Село Верхний Яловец.