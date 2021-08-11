Может привести к отравлению: на Буковине в мороженом и сыре нашли опасное вещество

На Буковине в мороженом и сыре обнаружили этиленоксид. Это опасное вещество, что является ядовитым для людей и животных.

Опасный для человека этиленоксид обнаружили сразу в нескольких продуктах, в частности тех, которые добавляют в мороженое и сыр.

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Яд обнаружили в таких продуктах

стабилизаторе Lugomme, которые использовался в производстве мороженого, которое экспортировали из Франции;

резинке рожкового дерева из Германии (поставщик: ROEPER), из которого были изготовлены пищевые добавки (Stab 2000, Super Neutrose Boite), что экспортировались из Франции;

добавку-стабилизатор обнаружили в мягком сыре из Турции, который экспортировался из Польши в Украину.

Операторов рынка, которые осуществляют оборот продуктов, и потребителей призывают в случае обнаружения несоответствующей продукции в обороте немедленно сообщить управлению Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Что известно о яде этиленоксиде

Это органическое, химическое вещество, которое является ядовитым для теплокровных животных и человека.

Обладает канцерогенным, мутагенным, раздражающим и наркотическим действием.

Проявлениями отравления являются сильная головная боль, одышка, тошнота и рвота.