На Буковине мотоциклист попал под поезд: он не выжил

В Черновицкой области 1 августа молодой мотоциклист пытался переехать железнодорожный путь, когда его уже закрывал шлагбаум. Такая выходка стоила ему жизни.

Поезд ехал быстрее

Трагедия случилась вечером в воскресенье в селе Лужаны недалеко от спиртзавода. Погибшим оказался 25-летний житель Шипинцев.

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По предварительным данным, водитель мотоцикла пытался переехать путь по тротуару, когда шлагбаум перекрывал дорогу. Однако парень не успел этого сделать и попал под поезд.

Мотоциклист пытался проскочить по пешеходной дорожке. Он выскочил перед самым поездом Львов – Черновцы. Машинист в последний момент увидел, что мотоциклист вылетел,

– рассказали очевидцы.

Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

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