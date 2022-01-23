На Буковине нашли мертвым молодого пограничника

Возле украино-румынской границы нашли мертвым 19-летнего пограничника. У парня было огнестрельное ранение.

Это произошло еще в пятницу, 21 января, около 17:00, рассказал 24 каналу спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Кстати Сам пришел за помощью: на Буковине госпитализировали пограничника с огнестрельным ранением

Что случилось

Когда парня нашли, на место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Также работала группа офицеров управления пограничного отряда. Руководство подразделения характеризует погибшего военнослужащего положительно.

По словам Бровко, было ли это самоубийство, будет выяснять следствие. О деталях инцидента сообщат позже.

Другое ранение пограничника на Буковине

Ночью 23 января другой пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Военный сам доложил, что нуждается в помощи. Его госпитализировали в Путильскую больницу. Пограничник находится в сознании, однако состояние здоровья – тяжелое.

Бровко подчеркнул, что эти 2 случая не связаны друг с другом. Инциденты произошли в разных местностях.

Проводят служебное расследование.