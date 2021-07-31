Буквально сняла скальп: новые детали нападения пантеры на мужчину под Полтавой

Недавно под Полтавой на мужчину в частном зоопарке напала пантера. Пострадавшего уже прооперировали – в больницу он попал в шоковом состоянии и со значительной кровопотерей.

Все его тело было покусано. Больше всего пострадала голова. К счастью, пока жизни мужчины ничего не угрожает.

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Подробнее об операции

Пострадавший от нападения пантеры мужчина находится в Полтавской областной больнице. Его уже перевели из реанимации в травматологию. Он находится в сознании.

Как рассказал врач Владимир Пинчук, пациента к ним доставили в тяжелом состоянии.

Фактически был снят скальп с головы, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантован снятый скальп с волосистой части головы,

- сказал медик.

Полиция начала расследовать инцидент

По факту нападения животного на человека, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия". Она предусматривает штраф в размере 1 700 – 3 400 гривен или ограничение свободы до 2 лет.

Также следователи выяснили, что во время нападения хищника мужчина был в вольере. В рамках уголовного производства полицейским предстоит выяснить, как и на каком основании он туда попал.

В то же время представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев рассказал, что пострадавший является как бы товарищем директора зоопарка. Они по образованию – ветеринары, поэтому иногда консультируются.

Между тем, в частном зоопарке отказываются комментировать инцидент. Также неизвестно, где находится пантера. Скорее всего, ее изолировали.

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Нападение пантеры на мужчину