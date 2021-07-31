Буквально сняла скальп: новые детали нападения пантеры на мужчину под Полтавой
Источник:ТСН
Недавно под Полтавой на мужчину в частном зоопарке напала пантера. Пострадавшего уже прооперировали – в больницу он попал в шоковом состоянии и со значительной кровопотерей.
Все его тело было покусано. Больше всего пострадала голова. К счастью, пока жизни мужчины ничего не угрожает.
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Подробнее об операции
Пострадавший от нападения пантеры мужчина находится в Полтавской областной больнице. Его уже перевели из реанимации в травматологию. Он находится в сознании.
Как рассказал врач Владимир Пинчук, пациента к ним доставили в тяжелом состоянии.
Фактически был снят скальп с головы, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантован снятый скальп с волосистой части головы,
- сказал медик.
Полиция начала расследовать инцидент
По факту нападения животного на человека, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.
Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия". Она предусматривает штраф в размере 1 700 – 3 400 гривен или ограничение свободы до 2 лет.
Также следователи выяснили, что во время нападения хищника мужчина был в вольере. В рамках уголовного производства полицейским предстоит выяснить, как и на каком основании он туда попал.
В то же время представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев рассказал, что пострадавший является как бы товарищем директора зоопарка. Они по образованию – ветеринары, поэтому иногда консультируются.
Между тем, в частном зоопарке отказываются комментировать инцидент. Также неизвестно, где находится пантера. Скорее всего, ее изолировали.
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Нападение пантеры на мужчину
- Инцидент произошел 29 июля в экопарка села Ковалевка, что на Полтавщине.
- Животное напало сзади, покусало 33-летнего мужчину и схватило его за голову.
- Посетительница экопарка рассказала, что сначала услышала ужасный крик. Когда же обернулась, то увидела пантеру, которая сидела на голове у мужчины, что развозил корм на тележке.
- Женщина добавила, что животное долго не отпускало голову жертвы. Впоследствии мужчину все же удалось отбить.
- По словам очевидицы, после нападения ветеринар был в сознании, сидел у стены сарая, ожидая приезда медиков. В то же время говорил, что перед глазами ему сереет.