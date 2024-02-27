С таким заявлением выступила председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она также похвалила Макрона за его усилия в поддержку Украины.

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В Бундестаге назвали Шольца "тормозом"

Председатель Бундестага считает, что канцлер Германии Олаф Шольц является своеобразным "тормозом" в вопросе усилий в поддержку Украины. Так, комментируя заявление Макрона о возможном введении войск НАТО в Украину, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что Макрон является движущей силой в этом.

Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку, но поражает то, что Макрон является движущей силой. Канцлер – тормоз,

– заявила председатель Бундестага.

Она также добавила, что, очевидно, влияние предостережения Путина против прямого вмешательства Запада в полномасштабную войну в Украине оказалось сильнее в Берлине, чем в Париже.

Шольц против отправки войск НАТО в Украину и ракет Taurus