З такою заявою виступила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона також похвалила Макрона за його зусилля на підтримку України.

Цікаво Ймовірність введення військ НАТО в Україну: все про резонансну заяву Макрона

В Бундестазі назвали Шольца "гальмом"

Голова Бундестагу вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц є своєрідним "гальмом" у питанні зусиль на підтримку України. Так, коментуючи заяву Макрона про можливе введення військ НАТО в Україну, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн наголосила, що Макрон є рушійною силою у цьому.

Німеччина, безумовно, не зобов'язана поділяти цю оцінку, але вражає те, що Макрон є рушійною силою. Канцлер – гальмо,

– заявила голова Бундестагу.

Вона також додала, що, вочевидь, вплив застереження Путіна проти прямого втручання Заходу у повномасштабну війну в Україні виявився сильнішим у Берліні, ніж у Парижі.

Шольц проти відправки військ НАТО в Україну та ракет Taurus