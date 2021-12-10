В Бундестаге назвали Россию агрессором и стороной конфликта на Донбассе

Депутаты немецкого правительства выразили безоговорочную поддержку суверенитету Украины. Также в Бундестаге назвали Россию агрессором и стороной конфликта на востоке Украины.

Об этом заявили во время обсуждения отношения федерального правительства Германии относительно концентрации российских вооруженных сил на государственной границе Украины.

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Бундестаг дал четкий сигнал Москве

Депутаты фракции ХДС/ХСС, которая инициировала дебаты, призвали новое парламентское большинство и правительственную коалицию дать четкий сигнал Москве о недопустимости российской агрессии и очередного нарушения суверенитета Украины в любой форме.

Мы должны дать Путину сигнал единства с нашими западными партнерами. Мы стоим на стороне Украины, и мы должны противостоять любому военному вмешательству,

– подчеркнул депутат от ХДС Иоганн Давид Вадефуль.

Представитель большинства, депутат от СДПГ Нильс Шмид заверил, что новое федеральное правительство осознает особую ответственность Германии за воплощение в жизнь минских соглашений, работу нормандского формата. Он отметил, что и Россия должна осознавать свою ответственность.

"Не должно быть такого, что российское правительство войну на востоке Украины представляет как внутренне украинский конфликт, а себя – как напыщенного посредника. Нет! Россия является стороной конфликта, Россия – агрессор, Россия нарушила международное право и серьезно пошатнула европейский мирный порядок", – подчеркнул Шмид.

Социал-демократ напомнил, что новое правительство и канцлер Шольц с первого дня работы четко заявили, что российская агрессия против Украины будет иметь последствия, в частности в форме новых санкций. Он также подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения, которые ведут к мирному решению.

Были и те, кто защищал Россию в дискуссии

Оппозиционные стране партии – правая "Альтернатива для Германии" и "Левые" пытались критиковать поставки Украине некоторыми государствами оборонительных вооружений, что якобы провоцирует Россию. По их мнению, санкционная политика тоже имеет негативные последствия, потому что якобы только закручивает спираль эскалации. В то же время даже эти партии не ставят под сомнение территориальную неприкосновенность Украины.

Кадровые изменения в правительстве Германии

На пленарном заседании, которое стало первыми внешнеполитическими дебатами Бундестага этого созыва, присутствовал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он надеется, что это станет мощным сигналом Берлина в сторону Москвы.

Немецкое правительство официально возглавил 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Политик заменил на посту канцлера Ангелу Меркель: она ушла в отставку после 16 лет у власти. Вице-канцлером Бундестага стал Роберт Хабек из Партии зеленых. Министерство иностранных дел страны возглавила также представительница "Зеленых" – Анналена Бербок. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поддерживал контакт с политиком, когда та еще была кандидаткой на должность канцлера.

Какие приоритеты Шольца: смотрите в видео