В Бундестаге раскритиковали Шольца за отсутствие поставок тяжелого оружия Украине
Источник:Spiegel
Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в очередной раз раскритиковала канцлера Олафа Шольца.
Она попросила его взять на себя обязанность по поставке тяжелого вооружения в Украину и наконец-то принять это решение.
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Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призналась, что она очень сожалеет об этом.
Я просто думаю, что у нас просто нет времени на эту дискуссию,
– сказала она.
Объяснив, что речь идет об Украине и безопасности Европы в целом.
Депутат Бундестага сказала, что ей приятно, что Шольц выразил желание дать государству больше денег, но деньгами не победить, нужно оружие.
И по этому поводу я хотела бы, чтобы Федеральный канцлер еще раз ясно сказал, что деньги есть. С другой стороны: Германия готова поставить тяжелое вооружение,
– добавила Штрак-Циммерман.
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