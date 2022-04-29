Бундесвер сейчас напоминает украинскую армию 2014 года

28 апреля были дебаты в Бундестаге об увеличении финансирования армии. Министр Ламбрехт рассказывала о состоянии армии.

Ну как состояние, ну как армии...

Из 350 БМП "Пума", имеющихся на бумаге в армии, только 150 дееспособны.

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Из 51 ударного вертолета "Тигр" взлететь может только 9.

Чтобы пополнить боевые запасы для выполнения задач в рамках НАТО, нужно закупить боеприпасы на 20 миллиардов евро.

Черная дыра

Ежегодно на Бундесвер тратят 45 миллиардов евро. Куда уходят эти деньги – загадка.

Это к вопросу того, почему немцы, может, и хотели бы помочь чем-нибудь, но у самих ничего нет.

Кроме лампасов, генералов и круглых столов экспертов выставить на фронт в решающий момент нечего.

Чем-то напоминает украинскую армию образца начала 14 года.