Бундесвер сейчас напоминает украинскую армию 2014 года
Источник:фейсбук Антона Павлушкао
28 апреля были дебаты в Бундестаге об увеличении финансирования армии. Министр Ламбрехт рассказывала о состоянии армии.
Ну как состояние, ну как армии...
Из 350 БМП "Пума", имеющихся на бумаге в армии, только 150 дееспособны.
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Из 51 ударного вертолета "Тигр" взлететь может только 9.
Чтобы пополнить боевые запасы для выполнения задач в рамках НАТО, нужно закупить боеприпасы на 20 миллиардов евро.
Черная дыра
Ежегодно на Бундесвер тратят 45 миллиардов евро. Куда уходят эти деньги – загадка.
Это к вопросу того, почему немцы, может, и хотели бы помочь чем-нибудь, но у самих ничего нет.
Кроме лампасов, генералов и круглых столов экспертов выставить на фронт в решающий момент нечего.
Чем-то напоминает украинскую армию образца начала 14 года.
Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: