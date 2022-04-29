Ну, як стан, ну, як армії...

З 350 БМП "Пума", що є на папері в армії, тільки 150 дієздатні.

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З 51 ударного гелікоптера "Тигр" злетіти може тільки 9.

Щоб поповнити бойові запаси для виконання завдань в рамках НАТО – треба закупити боєприпасів на 20 мільярдів євро.

Чорна діра

Щороку на Бундесвер витрачають 45+ мільярдів євро. Куди йдуть ці гроші – загадка.

Це до питання того, чому німці, може, і хотіли б допомогти чимось, але у самих нічого нема.

Окрім лампасів, генералів та круглих столів експертів виставити на фронт у вирішальний момент нема чого.

Чимось нагадує українську армію зразка початку 14-го року.