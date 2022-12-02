Диггер из России залез в секретное метро Путина: неожиданные кадры

Российский диктатор Владимир Путин выстраивает обширную сеть глобальных бункеров из метро, которые начинали возводить еще при СССР. В свое время, в 2014 году, туда проникла группа московских диггеров, сфотографировавших секретные объекты изнутри.

Об этом 24 каналу рассказал бывший диггер из Москвы Павел Софронов, сейчас проживающий за границей. Он вместе с группой людей напрямую исследовал секретные объекты Путина, за что потом попал в тюрьму.

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Мужчина с 2010 года увлекался диггерством – исследованием подземных сооружений. В свое время они решили исследовать объект, оказавшийся так называемым путинским метром. Они гуляли там 3 дня.

Сеть строили, чтобы соединить разные бункеры / Фото Павел Сафронов

Фото изнутри / Фото Павел Сафронов

Размеры там огромные – может уместиться 12-этажка

По его словам, под Москвой находится огромная сеть коммуникаций, которую начинали строить еще в 70-х годах прошлого века. Секретные линии метро связывают между собой разные бункеры.

Размеры там огромные. Кое-где помещается в высоту 12-этажка. А еще идет специальная бетонная прокладка, защищающая от ударной волны. В той части, где мы находились, строительство началось в 70-х. К концу 80-х – началу 90-х почти все было заброшено,

– рассказал Софронов.

В 2014 году Путин возобновил продолжающиеся до сих пор строительные работы в метро. Ребята поначалу не понимали, что они попали на секретный объект. Там вообще не было никаких охранников, а некоторые секции выглядели как из фильмов ужасов.

В 2014 году Путин поручил возобновить работы на секретном объекте / Фото Павел Сафронов

Группа исследовала метро в течение трех дней и чуть не зашла в Кремль. В 100 – 150 метрах к нему были закрыты ворота.

Интересно, что снаружи на вывесках писало, что это просто строительство метрополитена. Однако возникал вопрос, почему же оно длится 40 лет.

Знаю людей, которые там лазили в 90-е и 2000-е. Они составляли схемы и карты. Много людей там побывало. Я так понимаю, что мы были одни из последних, кому удалось туда зайти,

– считает Софронов.

На схемах, которые мужчина предоставил 24 каналу, видна лишь часть коммуникаций. Линии – это туннели, а желтые блоки – большая территория, где можно построить различные здания, залы, цеха и т.д. Ездить между бункерами можно либо рельсовым транспортом, либо на автомобиле.

Фрагмент одной из линий объекта / Фото Павел Софронов

Одна из линий вела от Кремля на край Москвы и дальше. Некоторые диггеры утверждали, что туннели ведут до Калуги, до которой около 180 километров.

Некоторые линии могут вести до Калуги / Фото Павел Сафронов

Через год посадили в тюрьму

Как шутит Софронов, Путину и ФСБ не понравилось, что группа молодых ребят залезла туда без всяких препятствий и гуляла несколько дней, иногда выходя в магазин, чтобы закупиться продуктами.

Впоследствии группу ребят обвиняли в "незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну". Хотя они не знали, что этот объект секретный. Уже в тюрьме их пытали, заставлять писать признание и т.д.

Только что такое государственная тайна; какие там сводки – ни один простой смертный по российскому законодательству не может знать. Ибо сами эти списки сводок составляют государственную тайну. Поэтому, чтобы узнать что-то секретное, нужно иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, чего у нас не было,

– подчеркнул Софронов.

Диггер эксклюзивно рассказал о секретных бункерах Путина, где он побывал: смотрите видео

Бункеры расположены на глубине 200 метров.