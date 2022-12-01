От Москвы до Урала и на глубине до 200 метров: СМИ рассказали где и как строили бункеры Путина

Российский диктатор Владимир Путин построил глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает их строить.

Об этом идет речь в расследовании российских журналистов. Отмечают, что бункеры начали строить в России еще в советское время для первых лиц государства, но в последнее время работы активизировались.

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"Точно есть бункеры и в Москве, и на Урале, есть бункеры в Поволжье", – говорится в расследовании.

Официальные и неофициальные бункеры

Журналисты уточняют, что у Путина есть официальная и неофициальная система бункеров.

Официальной системой бункеров занимается Главное управление специальных программ при президенте России – это официальная отдельная силовая структура, подчиняющаяся непосредственно президенту.

В процессе исследования выяснилось, что те же строители, которые строят официальные бункеры и строили тоннели под домом Путина в Геленжике, строят и частные хранилища для российского президента.

Количество частных бункеров гораздо больше, чем тех, которые можно вычислить по госконтрактам и каким-либо другим работам.

Журналист отмечает, что глубина тоннелей в Москве составляет до 200 метров.

Во сколько Путину обошлись бункеры

Об этом рассказывали случайно попавшие в тоннели диггеры, которые позже были за это приговорены к условным и реальным срокам и были вынуждены покинуть Россию.

В расследовании говорится, что после того, как Путин пришел к власти, за реновацию бункеров принялись с новой силой. Да, в московских бункерах решили модернизировать лифты и всего на 3 подъемника потратили 55 миллионов рублей.

По этим масштабам можно судить, какая глубина, что за лифты и какие шахты проложены под Москвой. Занималась модернизацией структура, специализирующаяся на создании шахт для пусковых установок ракет. Многие бункеры связаны между собой тоннелями, расходящимися на десятки километров,

– отметил журналист.

Где расположены бункеры

В первую очередь скрытые туннели находятся в центре Москвы. По данным журналистов, известная подземная система "Метро-2" связывает правительственные учреждения Москвы (прежде всего Кремль) с бункерами в российской столице, Балашихе, Чехове и почти в Калуге.

Один из секретных входов в тоннель "Собеседник" обнаружил у Мичуринского проспекта в Москве.

Сообщается, что таких объектов в Москве не один десяток по разным адресам:

Лучниковый переулок (недалеко от Лубянки),

Крестовоздвиженский (возле Минобороны),

Таганка (рядом с бункером Сталина),

у бывшего пустыря, который диггеры называют "Раменко-43", рассказывая, что именно в этом месте расположен целый подземный город, связанный тоннелями с Кремлем.

Также подземные хранилища находятся под дворцом Путина в Геленджике.

Журналисты считают, что еще один из бункеров расположен в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье, расположенном к югу от Екатеринбурга и точно между Магнитогорском и Уфой.

Более того, последние месяцы работы на Ямантау активизировались. Денег на это не жалеют. Над горой Росавиация установила бесполетную зону, а пешком пройти туда почти невозможно.

С начала войны Путин преимущественно живет в своих бункерах

После того, как диктатор решил начать полномасштабное вторжение в Украину, на людях видеть его стали очень родно.

Преимущественно Путин прячется в своих бункерах. Лишь 18 ноября он впервые за время войны провел заседание Совбеза очно, а не онлайн. В сети сразу начали иронизировать, что дед решил сменить обстановку своего бункера.

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