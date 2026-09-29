"Он боится и скрывается": интервью Маломужа о бункерах Путина и возможном мятеже генералов

Российские спецслужбы годами выстраивали сети влияния за пределами России, однако теперь Кремль все больше вынужден следить не только за врагами, но и за собственными силовиками. В Москве опасаются внутреннего сговора, а система контроля между спецслужбами становится все более жесткой.

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005 – 2010 годах генерал армии Николай Маломуж в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о сети российских шпионов в мире, новых способах вербовки через соцсети и страхе Владимира Путина перед возможным мятежом генералов. Также говорилось о возможных диверсиях против критической инфраструктуры Запада, ликвидации российских офицеров, безопасности главы Кремля и риске применения тактического ядерного оружия.

Сеть российских шпионов в мире: от нелегалов до агентов влияния

Стало известно, что буквально сейчас Соединенные Штаты раскрыли дело о людях, связываемых американской прокуратурой с российскими спецслужбами. Это слежка, вербовка исполнителей, подготовка убийств в США и Европе. Насколько масштабна сегодня российская так называемая машина ликвидации? И мы говорим об отдельных операциях или фактически о постоянно действующей международной сети?

Мы должны ориентироваться, что Россия занимает стратегические позиции в разведывательном сообществе мира, если мы это объективно оцениваем. Еще со времен Советского Союза формировалась позиция в разных странах, и основные приоритеты были в США, Великобритании, практически всех странах Европы и их союзниках. Они тогда определялись как главный противник для спецслужб.

Это не только в плане проведения диверсионных операций или каких-либо специальных операций по ликвидации. И такие варианты были, но как исключения. А, как правило, это большая, глубокая, законспирированная работа.

Соответственно, отрабатывались модели проникновения во все органы власти, управления, в Пентагон, если мы говорим о США, ЦРУ, ФБР или других спецслужбах дружественных стран. Например, если мы говорим об истории, руководство МИ-6 – это были агенты КГБ СССР, а позже России, которые там остались.

Они формировали стратегический курс по работе против той же Британии, но под своим контролем позиции Союза и России. Точно так из-за этих же агентурных позиций они были участниками формирования того же Центрального разведывательного управления США. Они стояли у истоков создания разведки Соединенных Штатов Америки, но это были полковники КГБ, а потом уже, разумеется, Главное управление разведки и Служба внешней разведки России.

Поэтому комплексный подход, проникновение во все структуры власти – это для них характерно. Есть разные методы. С одной стороны, это существовавшие при посольствах легальные резидентуры. И, разумеется, они имели дипломатическое прикрытие, агентуру на связи.

А с другой стороны, это другие резидентуры, глубоко законспирированные, или отдельные агенты-нелегалы, которые не имели прямой связи с резидентурой на месте, например в тех же Соединенных Штатах Америки, а были заангажированы прямо на центр, чтобы не было расшифровки. Единственная проблема – это средства связи периодические. И именно на средствах связи, как правило, контрразведка их и обнаруживала.

Полное интервью с Николаем Маломужем: смотрите видео

Да и конкретные активы. Это, разумеется, осуществление операций по проникновению, например в новейшие разработки, в атомные, стратегические, ядерные программы Соединенных Штатов Америки. Это был один из объектов проникновения российских спецслужб, и сейчас они работают там.

Прямо утверждать можно: не массово, но отдельные туда проникли. И не только нелегалы – их агентура. И не раз обнаруживали этих людей. Буквально несколько лет назад был выведен из атомной программы Соединенных Штатов Америки один из ведущих специалистов в этой сфере.

Точно такая резидентура была раскрыта в Соединенных Штатах Америки. Это нелегальная резидентура, целая сеть. Понятно, что в смысле обмена разведчиками она была не только легализована, но и формировалась процессуальная модель действий по привлечению к ответственности, а затем передача России по взаимной договоренности. И все они вернулись в Россию.

Хотя проводились операции по проникновению во все структуры власти, все закрытые модели промышленного характера, оборонного характера и спецслужб. То есть сеть, насчитывавшая 28 нелегалов, была разоблачена американскими спецслужбами.

Вот на стадии реализации спецпроектов есть отдельная тема – это агенты, которые заточены, прямо скажу, на нейтрализацию конкретных лиц. С одной стороны, это те, которые перебежчики, условно, из России. Это не только разведчики, это ученые, это интеллигенция.

Это представители СМИ, которые ведут активную работу, потому что они рассматривают это как не меньшую угрозу для России. Именно раскрывается сущность режима самого Путина, его свита, модель действия закрытого характера. А это очень важно для того, чтобы Россия сохранила какой-то внешний имидж.

При раскрытии такие элементы, корреспонденты или блогеры, уже появившиеся из России, становятся объектами нейтрализации. Это, разумеется, очень такая категория, в которую верят, на которую ориентируются, а тем более они дают компетентные оценки.

Есть и известные лица, выполняющие очень важные функции в системе безопасности и обороны или оборонно-промышленного комплекса. К примеру, в США они действительно готовили несколько операций по нейтрализации ключевых представителей военно-промышленного комплекса, работающих в программах по обеспечению поддержки Украины.

Другая ситуация – это проникновение спецслужб России в ЦРУ и Пентагон. Выявлены несколько агентов буквально в течение трех лет. Были идентифицированы те, которые были завербованы в период Советского Союза, в период распада, но спецслужбы все равно работали. Они перешли по наследству в спецслужбы России.

Очень показательные материалы мы видим по работе по другим странам, например, по той же Германии, проникновению в Бундесвер. И руководство сектора безопасности Бундесвера было под контролем российских спецслужб. Ряд генералов были завербованы, действительно передавали информацию России.

Ряд систем работали на нейтрализацию представителей военно-промышленного комплекса Германии. Показательный фактор – это Rheinmetall, подготовка теракта против президента этой компании, попытка поджечь или взорвать отдельные объекты. Это указывает на то, что здесь уже наряду с традиционными методами проникновения, получения информации есть попытки направлять тот или иной государственный, политический процесс или процесс безопасности.

Условно, мы помним, как в "Семнадцати мгновениях весны" наш разведчик ввел в тупиковый формат разработку ядерной бомбы, Рунге такой был, вроде бы. Здесь ясно, что ряд ученых проникают и в такие структуры для того, чтобы реализовывать перспективу разработки или похищения информации.

Бывает, за сравнительно небольшие деньги, прямо скажу. За 40 тысяч долларов получали суперсекретные разработки Соединенных Штатов Америки, которые стоили сотни миллионов долларов. Разумеется, Россия внедрялась и в ракетные программы и в другие системы, особенно сейчас в формате ведения новой войны.

То есть мы видим, что методы разные, они, соответственно, комплексные. С другой стороны, здесь они предполагают не только формат получения информации, или влияния, или проведения спецоперации, а более системные подходы в плане формирования режимов в конкретных странах альтернативных. Это сегодня стратегическая цель.

Ранее, как правило, Союз работал в третьих странах: Африка, Арабский Восток, Юго-Восточная Азия, частично Латинская Америка и Восточная Европа, где контролировалась ситуация. А здесь уже ориентированы на конкретные страны западного блока: Соединенные Штаты Америки, Францию, Германию.

Пытаются формировать альтернативные партии, блоки, выступающие не только за то, чтобы отказаться от поддержки Украины или формирования единого европейского блока защиты и безопасности, а наоборот – сформировать позицию поддержки России.

То есть это альтернатива, которая дает фундамент формировать противоречия внутри общества и политикума, продвигать те политические силы, которые займут доминирующие позиции в правительствах. Затем формировать позицию неподдержки Украины, разбалансирование в системе безопасности НАТО и Европейского Союза.

С одной стороны, это агентура, продвинутая в политические партии. Это финансирование отдельных проектов для раскрутки этих партий, отдельных депутатов, отдельных лидеров. Это такая глубокая системная работа по разным сторонам.

Вербовка через соцсети и одноразовые исполнители

Датская контрразведка недавно заявила, что российские спецслужбы вербуют обычных людей через соцсети и даже игровые платформы. Сначала сфотографировать предприятие, собрать информацию, а дальше это может использоваться для диверсий, которых мы уже видели действительно много. Изменилась ли сама модель работы российских спецслужб, когда вместо профессиональных агентов, которых вы подробно описали, нанимаются сотни дешевых одноразовых исполнителей, иногда даже не понимающих, на кого работают?

Это изменение парадигмы в целом – парадигмы деятельности спецслужб. Им сегодня не нужна идентификация конкретно как спецслужб России. Это, как правило, вызывает, особенно на первом этапе, неприятие, боязнь, неприятие идеологически и т.п.

А вот подход, который позволяет комплексно выходить на любые массы, на любые категории – от простых молодых блогеров по 13 – 14 лет за небольшое финансирование и до известных деятелей, политиков, возглавляющих партии, ту же "Альтернативу для Германии", – действительно работает. Они могут оказывать влияние на общество в целом.

Для этого мы должны видеть, что это могут быть сотни методов. Сегодня интернет-ресурсы, другие системы, искусственный интеллект могут сформировать любую задачу, любую зашифровку. Раньше нужно было придумывать, как зашифровать тот или иной центр, фонд, организацию или агента. А здесь формируются платформы действительно привлекательные.

Они глубоко учат ту или иную категорию людей. Если это политики или отдельные категории, которые готовы к разовым акциям, – это ориентировано на конкретное получение денег. Человек действительно идет сам, ведет поиск. Это самое главное: не его вербуют, а он сам ведет поиск заработка и здесь находит то, что ему нужно.

Помним молодежь, которая идет на конкретное сотрудничество, поначалу не осознавая, что это спецслужбы России. Это небольшая задача, как мы говорим: просто уточнить адрес, посмотреть какие-то последствия, что-то сфотографировать и подать. Или оставить сумку где-то в определенном месте, оставить какие-то вещи, не расшифровывая, что там есть.

Вот самое главное, что там может быть взрывчатка, там может быть средство снятия информации, там могут быть какие-то радиотехнические средства, которые очень активно сработают. Там может не быть даже ничего особенного, но это будет как приманка.

То есть человек уже выполнил задание, получил средства, а потом уже получил более серьезную задачу. И как раз этот метод очень эффективно работает по всем секторам. А когда уже втянулись, тогда у человека уже нет выбора.

Ему ставят конкретную задачу оставить конкретную взрывчатку, средствами дистанционного контроля ввести в тот момент, когда это будет важно, когда будет масса людей или будет проходить конкретный представитель того же Бундесвера, или спецслужбы, или Rheinmetall. И в этот момент идентифицировать именно его и запустить взрыв.

То есть конкретная операция уже завершена. И этот человек уже фактически понимает, что он либо не жилец, либо будет сидеть надолго, либо все-таки удача его спасет. Это иллюзия. Как правило, Россия никого не отпускает.

Масштабы российских операций в Европе и диверсии против инфраструктуры

8 сентября румынская разведка заявила, что сорвала российскую операцию, в рамках которой собирали информацию о стратегических военных объектах и украинских транспортных самолетах "Антонов". Это напрямую касается нас. И вот сколько подобных операций могут происходить прямо сейчас в Европе, которые мы узнаем только тогда, когда что-то взорвется? Насколько это массовая история сейчас и насколько много ресурса Россия туда вкладывает?

Россия вложила системные ресурсы во всю Европу и особенно в страны соцлагеря. Это же Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Польша, страны Балтии, частично Германия. Видим, какой Восточный блок сейчас поднимает политические силы, которые альтернативны действующей власти и соответственно отношениям с Россией.

Мы видим идентификацию. Там закладывалось еще по студенчеству: молодые люди учились, вербовались с первых курсов. Сейчас эти люди занимают уже солидное место: 50 – 60 лет – это как раз такой бэкграунд, обеспечивающий руководящие позиции в органах власти. Потому и проникновение в технологические центры – это очень непросто.

Фактически это спящая агентура, которая раньше не поднималась. Она особенно активизируется, когда наступают кризисные ситуации или война. Здесь поднимается агентура, которая нужна и в плане дестабилизации, и в плане проникновения в военные структуры, и в плане снятия информации, и в плане задействования в политическом секторе.

Мы часто говорим: "А как обнаружить ту агентуру, которая проникла, особенно в европейские страны в разные периоды, особенно в ранний период, а сегодня достигла высокого уровня?" Разумеется, по их конкретным позициям. Но они часто занимают уже большие стратегические линии.

Просто пример, если мы о Европе говорим. Мы видим, сколько было помощников канцлеров Германии. Это уже не только Восточная Германия, но и сама Германия. Какие были помощники, проникавшие в польские структуры и действительно проводившие специальные операции против военных объектов, оборонных объектов. Понятно, что в Болгарии как формировались правительства, под каким влиянием, кем финансировались.

Это не только активные действия, направленные, например, на дестабилизацию или откровенную поддержку России, но и бездействие, способствовавшее конкретным действиям по достижению целей по захвату отдельных территорий, по снятию правительств, по дестабилизации, по продвижению своих представителей в органы власти, управлению на высших уровнях.

В Украине это одна из классических моделей действий, потому что более мощные возможности были у России, чем в той же Европе. И более системный интерес был у спецслужб к нашему государству, чем к ним, потому что здесь предполагалось, что в перспективе будет пророссийское правительство, пророссийская вся модель экономики, безопасности, обороны.

Поэтому разные предусматривались политики во главе и обеспечение всего сектора безопасности и обороны за счет российских представителей либо прямо граждан России, получающих гражданство Украины, либо системной агентуры, которую мы сегодня знаем и уехавшей в Россию. Но часть осталась.

НАТО сообщило, что весной у Шпицбергена союзники фактически разоблачили российскую тренировку по возможному выведению из строя подводных кабелей. Насколько я понимаю, этим занималась такая структура, как ГУГД – Главное управление глубоководных исследований. Что это Главное управление глубоководных исследований, чем они занимаются? И насколько реально, что следующий крупный удар России по Западу, в частности по Европе, будет выглядеть не как ракетная или дроновая атака, а как непонятная авария кабеля, электросети или другой критической инфраструктуры?

Главное управление глубоководных исследований выявляет коммуникации стратегических противников. Это их основная задача. Это кабели, трубопроводы, другие средства, которые могут использоваться не только для уничтожения коммуникаций и координации соответствующих действий спецслужб, органов управления войсками НАТО или конкретной страны.

Они обнаруживают ресурсы, которые могут подорвать экономический потенциал. К примеру, те же газопроводы, о которых мы говорим. И большой вопрос, кто направлял операцию по газопроводам, которые шли в Германию. Это еще предстоит очень глубоко исследовать.

Сегодня есть версия, что это украинцы чисто в наших интересах. Но мы видим, что есть и другая версия, которая может быть направлена Россией, чтобы однозначно разорвать отношения с Европейским Союзом Украины перед войной или в период особенно войны. Поэтому этот фактор у нас еще за кадром, но действительно есть разные данные, особенно с нашей стороны, что это могла быть их спецоперация.

Все эти службы занимаются и подготовкой, возможно, масштабных сделок. Это как раз большая угроза, потому что нарушая все коммуникации и стратегические системы связи, а они по всему миру завязаны в единую систему, это подорвет фактически координацию деятельности между государствами.

Не только в обороне, безопасности, но и в экономической, энергетической, коммуникационной, транспортной областях, если мы говорим в стратегическом направлении. Это то, что обесценит усилия Европы на консолидацию обороны, безопасности, противостояния Российской Федерации.

С одной стороны, это глубоководные возможности, а с другой – это могут быть другие технологические средства. Например, системный электромагнитный импульс, который может сжечь всю систему электроники в разных секторах, в разных регионах и в разных странах. И фактически она будет слепа на какой-то период.

То есть сегодня важно отрабатывать альтернативные средства или системы защиты, которые будут недостижимы спецслужбами России с их техническими достижениями. Поэтому это может быть война технологий стратегического уровня, а не локально, как мы говорим, отдельный кабель или какая-то отдельная коммуникационная система.

Мы должны рассматривать эти сценарии. Есть системы защиты, которые могут быть, но это сверхмощные страны должны действовать на упреждение. Но я прямо скажу: мы говорим о том, что это спецслужбы России, и они не всеобъемлющие, не гигантские.

Они опираются на те ресурсы, которые у них были созданы в свое время, создавались частично сейчас в плане резидентур, и используют эти легкие методы. Почему часто модель вербовок такого одноразового типа? Потому что нет глубоких моделей, но эти разовые тоже очень болезненны.

Поэтому сейчас мы должны отрабатывать другую модель. Итого, я прямо скажу, мы с ЦРУ, ФБР, МИ-5, МИ-6 Великобритании и со всеми европейскими странами заключили совместное соглашение по противодействию России. В частности, возможно проникновение к российским политикам, включая окружение Путина, спецслужб ФСБ, СВР и Главного разведывательного управления. То есть выявление на ранних этапах планов по Европе, по Украине и, соответственно, конкретных операций, которые они предусматривают.

Это, во-первых, возможная нейтрализация на политическом, оперативном уровне, такой метод, и физически, когда мы непосредственно задерживаем этих лиц или организации, которые готовят эту операцию.

И тогда либо легализуем, когда это нам выгодно, и мы на весь мир показываем, что это есть, либо неофициально нейтрализуем и России показываем, что им фактически нет перспектив реализовать этот сценарий. Это очень эффективная модель.

Что самое главное: объединив усилия, мы это можем делать, потому что мы знаем методы работы России, много наработок на российской территории. И, разумеется, технологически, особенно технические исследования глобального типа, например, Агентство национальной безопасности США получает информацию по всему миру, особенно по России, в сотнях миллионов информационных систем.

Условно: переговоры, аналитика, решения, команды и прочее. И самая главная идентификация – что они готовят. Они фактически вычисляют любой формат, любые удары: подготовка к войне, передвижение войск, подготовка диверсии на том же кабеле, подготовка удара по конкретным объектам на территории Молдовы перед приездом Зеленского.

То есть такая кооперация позволяет нам знать о планируемом и знать, особенно нашим союзникам. Здесь мы уже полные союзники. Здесь уже нет предела войны. Сказать: "Да нет, они там воюют, а мы не вступаем". Разведки не имеют территории. Поэтому очень важно, что мы эту систему задействовали против России.

Война украинских и российских спецслужб: ликвидации, покушения и контрразведки

Генерал Игорь Кириллов погиб от взрыва в Москве, СБУ заявляла о своей причастности, 2024 год. Затем погиб генерал Ярослав Москалик, 2025 год. В феврале этого года в подъезде был тяжело ранен заместитель руководителя Главного разведывательного управления России Владимир Алексеев, хотя Украина отрицала причастность к этому покушению. И недавнее событие – генерал Чайка, ресторан, Москва. Это действительно уже принципиально новая реальность для российской военной верхушки?

Давайте исходить из концепции того, что у нас идет война, и методы работы спецслужб в мирный период отличаются от методов военного периода. Раньше, когда производилась деятельность одной организации против другой, решалось, как правило, на оперативном уровне без соответствующих последствий, без проведения спецопераций, тем более ликвидации, потому что была неофициальная договоренность между противниками: да, операции проводят, но не переходим какой-то предел.

Поэтому в данный момент, если кого-то разоблачали, то по оперативным каналам все приходилось, делались демарши, высылались сотрудники или арестовывались, а потом менялись. Это был один способ.

В период войны мы имеем все правовые основания проводить боевые операции против тех людей, которые совершили преступление против Украины. Чтобы мы правовую сторону выяснили, потому что сказать, что спецслужбы не имеют права, что это какие-то террористические организации, – нет. У нас есть полное право вести войну против конкретных установленных исполнителей террористических действий против нашего государства.

А это известные генералы, полковники или отдельные личности, если мы обнаружили, что они пытали людей, убивали и тому подобное. Это сегодня конкретные объекты для проведения спецопераций Украины.

Прямо скажу, что мы проводим глубокую оперативную разведывательную работу в плане установления их дислокаций, выявления их возможностей для ликвидации, задействования ресурсов для этого. Это оперативные ресурсы, сами сотрудники, которые могут зашифровано находиться на территории России или других стран, где эти лица будут.

Это подготовка агентуры, которая одно время была завербована, или новой, которая работает в окружении, или может обеспечить сам процесс подготовки операции. Это и проведение операции конкретно по конкретному объекту.

А это уже специально подготовленные люди, как правило, профессионалы, которые могут не только по данным предварительных мониторингов и оперативной работы осуществить конкретную операцию по ликвидации, но и глубоко, четко отработать альтернативные варианты и отвлечение объекта, выявление, зашифровку его, изменение парадигмы его действий.

Потому что обычно они меняют свои этапы. Уже не работает, что он по тому же пути ездит постоянно, в такое же время выходит. Уже полная идентификация с задействованием и электронных средств контроля и внешнего наблюдения.

И в этой ситуации подготовка операции непосредственно ликвидаторами, боевиками действительно нуждается в глубоких оперативных знаниях и, разумеется, мужестве, потому что на чужой территории провести операцию, а потом еще и варианты ухода отработать стопроцентные – это очень сложная тема.

Россия, как правило, проваливалась в этих ситуациях. И еще один момент: бывает, ликвидация не нуждается в четкой идентификации с нашими спецслужбами. Например, есть такая условная позиция, что разведки между собой не воюют и, соответственно, ликвидацию генерала разведки не проводят. Но кто-то мог другой провести.

То есть мы не говорим, что это, например, наша разведка провела непосредственно удары по их разведке, а они будут обратны по нашим и тому подобное. Типа такая негласная позиция есть, что эти операции не производятся. Буданов даже говорит, что мы даже имеем контакт с ними – враг, но имеем оперативный контакт для того, чтобы какие-то урегулировать ситуации, обмен пленными, например, или какие-то чрезвычайные ситуации.

Понятно, что в этой ситуации показывать, что мы провели операцию, наше Главное управление разведки против такого-то генерала разведки было нецелесообразно. Поэтому позиция, что мы к этому отношению не имеем.

Но есть метод не просто подготовки классической операции, вплоть до ликвидации. Есть же метод создания противоречий, которые могут быть задействованы на разной основе. К примеру, они имеют отношение к каким-то системным операциям. Как правило, все они подсели на конкретные деньги в период войны. Есть конкуренция, есть противоречия между самими военными, есть, соответственно, противостояние между партнерами. Кто-то кому-то не доплатил, обманул – постоянно это идет, идет месть.

И этот вариант годится. Нам подходит любой вариант, приводящий к тому, что этого конкретного исполнителя или тем более генерала, командовавшего армией, спецслужбами, проведением специальных операций в конкретном секторе, мы нейтрализовали.

Я думаю, что этот метод будет до конца войны работать. По окончании войны будут другие методы, возможно, не столь жесткие, но прямо вам скажу: еще сегодня есть основания уничтожать тех палачей, убийц, которые действительно это сделали. Это, с одной стороны, мы подрываем кадровый состав, а с другой стороны, показываем, что безнаказанности не будет. Будут отвечать все совершившие такие преступления.

Очень интересна история с Алексеевым. После покушения на него даже в самой России начали задавать вопросы, как один из важнейших людей в Главном разведывательном управлении мог оставаться столь уязвимым. Я напомню, что в собственном подъезде начали стрелять в него фактически. И вот можем ли мы говорить о системном кризисе российской контрразведки, потому что этим уже должна контрразведка их заниматься, чтобы предотвратить это нападение на него?

У нас в некоторой степени немного иллюзия, что ФСБ контролирует всех до последней минуты или шага. Вот нет таких ресурсов у ФСБ. Они пытаются контролировать общество России от деревни в Москву, Санкт-Петербург: кто чем дышит, что говорит, кто против Путина выступал, кто какие-то готовит массовые движения против войны.

А отследить по каждому генералу – это нужно соответственно конкретное оперативное подразделение, это оперативный состав, боевые подразделения, сопровождающие того или иного. Это и внешнее наблюдение, и охрана. За каждым генералом следует, по сути, целые бригады, несколько десятков человек, огромные ресурсы. Это не по силам любой спецслужбе.

То есть это провал действительно, если мы говорим уже стратегически, потому что по идее они должны выявить факты подготовки и ликвидации этих генералов, предупредить тем более находящихся в системе особых режимов. Это ФСБ, СВР, Главное управление разведки Российской Федерации – имеющие и статусы, и допущенные к супертайнам.

Это "совершенно секретно, особое значение" и соответственно задействованы были в тех операциях, которые имеют чрезвычайно высокий резонанс. И здесь акцент должен быть на их контрразведывательном обеспечении, защите и недопущении их ликвидации.

Если не было другого сценария, что этот человек уже отработал и его просто нужно ликвидировать. Поэтому сами спецслужбы России могли провести такую ликвидацию под видом того, что совершен теракт. И это мы не исключаем.

Часто именно спецслужбы России с целью обесценивания или в отношении какого-то уже изменившего позицию генерала могли действовать. А уже сейчас, по нашим оперативным данным, ряд генералов не только Минобороны, но и ФСБ и других спецслужб уже против войны. А это по их признакам – измена.

Там, как правило, не квалифицируют по уголовному кодексу и не производят процессуальные действия. Таких условно разочаровавшихся известных лиц как минимум сажают, как Гиркина, а как максимум – ликвидируют, как, например, возможно, Алексеева.

Как вы лично считаете, что страшнее для российского генерала: сама угроза физической ликвидации или осознание того, что он больше не может доверять собственному окружению?

Здесь для него важнее то, что он находится в режиме ожидания угроз. Вот действительно постоянная система ожидания убийства – это очень важно, потому что это самая острая психологическая ситуация для конкретного лица.

Недоверие – это тоже одна ситуация, но если каждый день его преследует возможность нанесения ударов со стороны и Украины, и своих коллег, а это еще ближе – это для него полная дестабилизация в любых измерениях: психологических, технологических, семейных. Потому что это чревато не только ему, но и существованию семьи, детей, внуков.

Поэтому в данной ситуации это один из факторов, уже сдерживающих людей. И еще больше скажу: по нашим оперативным данным огромное количество генералов сейчас очень сожалеют, что вступили в войну.

Потому что понимают, что расплата обязательно будет. И теперь ищут виновника. А кто виноват? Путин. А это для Путина очень большая угроза.

Потому посреди генералитета ведется не просто система защиты, а система выявления минимума недовольства. И что именно Путин больше всего боится мятежа, что военный генералитет, а если соединится еще со спецслужбами, то шансов у него не будет.

Поэтому сейчас пять спецслужб России контролируют и Минобороны, и друг друга полностью для того, чтобы выявить неблагонадежных, которые могут формировать эти темы мятежа. И потому, к примеру, окружение Пригожина на данный момент конкретно преследуется, сажается, чтоб не было никакой договоренности меж ними объединиться в единый блок.

Точно так же по линии ФСБ идут смещения. И сейчас будет новая ротация, потому что сейчас уже ряд его высших сотрудников, которые были даже в начале войны против, теперь говорят: "Да, мы же об этом говорили, что будет крушение".

Да, вы говорили. Значит, в данной ситуации вы уже готовы изменить. И это конкретный вопрос: минимум сейчас их отстранение, а в перспективе, возможно, ликвидация, или арест, или будет постоянно под контролем, как некоторые генералы.

Есть такой генерал-полковник Ивашов, глава Союза офицеров России, сначала поддержавший режим Путина до войны, а перед началом войны резко выступивший против Путина. Теперь Ивашов, который был на всю Россию известен среди генералитета, теперь изгой.

Он полностью в изоляции – и физической, и информационной. Правда, еще не ликвидировали, но то, что у него уже нет никаких ресурсов, – это понятно. Такая конкретная судьба ждет ряда генералов, которые сегодня, возможно, что-то выразили несогласие с режимом.

Паранойя Путина: мятеж генералов, бункеры и двойники

Перейдем к самому защищенному человеку в России – Владимиру Путину. 10 сентября морские дроны атаковали Сочи, где расположена одна из официальных резиденций Путина. И буквально через несколько дней стало известно, что заседание популярного Валдайского клуба было перенесено из Сочи в Московскую область именно из-за угрозы украинских ударов. Значит ли это, что война уже напрямую меняет личную географию передвижения Владимира Путина?

В определенной степени влияет на географию передвижения, проведение совещаний, проживание в тех комфортных условиях, к которым он привык. То есть, он уже этого делать не может.

И его резиденция, например, Валдайская уже фактически нейтрализована, Сочинская уже находится в таком упадке.

И тут я прямо скажу, что Путин ограничивает себя во всех ситуациях в плане поездок по России, потому что нет уверенности, что не будет измены даже со стороны спецслужб.

Я акцентирую внимание: не только со стороны местных представителей, обслуживающего персонала. Это тот формат, который сегодня беспокоит Путина. Видите ли, он всего боится. Он боится и возможных покушений, и заклинаний, и болезни.

Как мне докладывают по оперативным каналам, он ограничивает даже общение со своим близким окружением. Это два-три человека, более или менее постоянно с ним контактирующих. Условно Ковальчуки, Патрушев иногда или еще несколько человек.

Других он держит на расстоянии общения: если нужно, в режиме онлайн или где-то общее собрание, например Совета безопасности, постоянных членов, где он проводит заседание и там уже все средства безопасности приняты. У него сейчас есть информация, что это наши объекты для нанесения ударов.

Потому мы его там ждем. И сейчас он ограничивает свои поездки туда и проведение таких публичных мероприятий, которые он ранее распространял, пиарился. И почему Подмосковье? Потому что сильнейшие ресурсы защиты Путина, включая резиденции, защищенные от ядерных ударов, там.

И ПВО там хорошее, да?

Особенно вокруг его резиденции – шесть колец. Не три, как возле Москвы, а шесть. И самое главное – это бункеры под Москвой, это подземные городки.

Где обеспечивается его сохранность от термоядерных ударов даже при прямом попадании. Это такая система супертайная, но она там. И, разумеется, он сейчас переносит даже эти меры поближе туда или непосредственно в отдельные объекты, которые уже защищены.

Поэтому это указывает на то, что он уже боится всего: как спецопераций, так и возможных ударов ракетами. Я уже не говорю о дронах.

Расследователи установили интересную вещь, что Путин использует по меньшей мере три почти идентичных кабинета в разных резиденциях. Они настолько похожи, что местонахождение определяли по дверным ручкам, по стыкам на стенах и прочим мелочам. Зачем спецслужбам создавать столь сложную систему сокрытия места нахождения президента?

Я скажу, что это недостаточно работает, хотя спецслужбы часто спекулируют на безопасности. Даже Путина постоянно подпитывают тем, что готовят на него покушение, что в данной ситуации нужно действительно, чтобы идентифицировать конкретное местонахождение, объект, чтобы оно было не определено.

Поэтому те же интерьеры, те же ручки или еще что-нибудь, оно точно так же там размещается. Вторая составляющая – это привлечение двойников. Особенно в публичных мероприятиях однозначно задействуются, и этот механизм работает. А, как правило, в более стратегических операциях, где его партнеры самые близкие, – это конкретный Путин.

Чтобы мы не путали, потому что говорят: "О, там он не Путин, там не Путин". Вот там, где он проводит заседание Совета безопасности, например, военный кабинет – это, как правило, он, потому что его идентифицировать могут полностью.

Лица, приближенные к Путину, прекрасно понимают, где Путин, а где двойник. А наша разведка может достоверно проверить, что на определенном видео, встрече или публичном мероприятии находится двойник, а не Путин?

Прямо скажу, уже не просто по конкретным данным нашего ГУРа, Буданова или других идентифицировали, не всегда конкретно говорилось, что там точно не Путин. Как правило, говорят: это один двойник, второй, третий. Это было не так. В ряде ситуаций это был Путин.

То есть было сложно определить, что он не тот. Что-то менялось: походка, например, или какие-то жесты, или еще что-то. Путин тоже менялся: и настроение, и некоторые были изъяны у него с позвоночником и т.д.

Поэтому часть идентификации мы производим, что реально он есть. Но даже и наши коллеги, глубоко оценивающие самого Путина, его психологическое, физическое состояние, часто путают. Я прямо скажу: очень сложно было по этим видео определить.

Бывает, неудачно что-нибудь двойник сделает, тогда уж точно мы говорим: это двойник. Но это уже не допускаемые аномалии, как правило.

А насколько сложно точно установить состояние здоровья Путина?

В целом очень сложно, потому что все запускаемые ими картинки обязательно проверяются для того, чтобы было соответствующее восприятие, особенно и спецслужбами, и политиками иностранных государств. Потому Путина, как правило, показывают здоровым.

Идея такова, чтобы он нигде не был либо в подавленном состоянии, либо в болезненном состоянии, либо в состоянии какой-либо недееспособности в ходьбе или других обычных процедурах. Поэтому очень сложно установить, если он на расстоянии и это будет онлайн.

К примеру, во время визитов на ШОС или встречи с тем же Си Цзиньпином или с Моди. Вот здесь как раз можно установить все средства. Есть разные методы.

Начиная с внешнего фона и его состояния. Мы же сейчас можем снять на расстоянии состояние каждого человека к клетке и определить перспективы каждого органа.

Я думаю, что американцы, китайцы точно владеют ситуацией полностью, так как эту идентификацию они проводят точно.

Здесь же есть еще один важный момент – отличить реальные сигналы от возможной информационной операции. Кремль тоже может проводить какую-нибудь информационную операцию, показывая Путина определенным образом, чтобы ввести в заблуждение?

Да, они могут как раз это и проводить – информационные операции, даже его состояние показывать и тому подобное. Но такая объективная идентификация его ничем не заменяющего организма все равно возможна.

Даже если будет какой-нибудь обман, он также будет обнаружен. Это будет точно его состояние здоровья и перспектива развития той или иной болезни. Можно по этому знать, какова перспектива жизни Путина и насколько он еще долго будет нас терроризировать и жить в этих условиях, если его никто другой не ликвидирует.

Какой сценарий самый опасный: главная угроза на осень – зиму 2026 года

В завершение я хочу вас попросить на минуту снова представить себя главой Службы внешней разведки. И на вашем столе лежит совершенно секретная папка с надписью: "Россия, осень – зима, 2026 год". Какую угрозу вы проверяете первой, когда у вас лежит эта папка: масштабный удар по энергетике, новая мобилизация, диверсии в Европе, операции с дестабилизацией Украины, серия покушений? И существует ли какой-нибудь сценарий, о котором общество сегодня вообще почти не говорит?

Я рассматриваю все папки комплексно, и это правильный подход, но основной упор и основная папка – это возможность нанесения тактического ядерного удара. При всех негативных раскладах, соответственно, для Путина: и по поводу перспектив войны, и проигрыша по Украине, и перспектив дестабилизации, даже среди близкого окружения.

Путин может сойти с ума и предложить нанести удар по Украине и решить проблему одномоментно в отношении войны. Хотя так не будет. Это его иллюзии. Часто бывает, что экстремисты под все подталкивают.

Поэтому эти средства – это первая папка, где я вижу угрозу. И сразу действуем по всем ресурсам, поднимаем по всем каналам американских, британских, французских, китайских, индусов и всех прочих против ядерной войны. Потому что начало ядерной войны тактического типа – начало глобального противостояния и глобальная война.

По четко технологически проработанному сценарию в США снят фильм о России и США: тема – война стратегического уровня, термоядерная. И в этом фильме показано, как термоядерные реакции проходят и убивают все человечество. Показали это Си Цзиньпину, многим лидерам и Путину. Трамп в Хельсинки прямо расшифровывал это. Путин был поражен.

Ничего не остается. Один формат сдерживания – это объединение усилий стран мира, чтобы сказать: "Нет, ядерной войне не быть". Но разведка должна сработать так, чтобы эти страны объединились и быстро дали этот сигнал и были в режиме онлайн в состоянии готовности для контрудара.

Потенциально, когда Путин будет знать, что в эти секунды улетят тысячи стратегических ракет, он никогда на это не пойдет. Потому что он пока еще не самоубийца.

Хотя относительно тактики нужно смотреть очень плотно, потому что под это его могут подталкивать, а особенно и внутреннее окружение на это ориентированное. Я знаю лично: в тяжкой дискуссии с ним действуют только критические угрозы, критические аргументы. А их нужно создать для него.